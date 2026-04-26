[프로축구] '강상윤 극장골' 전북, 포항 3-2로 꺾고 3경기 무승 탈출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 전북 현대가 후반 추가시간 터진 강상윤의 극장골을 앞세워 포항을 꺾고 4경기 만에 귀중한 승리를 거뒀다.

전북은 26일 전주월드컵경기장에서 열린 포항과의 하나은행 K리그1 2026 10라운드 홈 경기에서 3-2로 승리했다. 최근 3경기에서 1무 2패로 주춤했던 전북은 반등에 성공하며 시즌 4승 3무 3패(승점 15)를 기록, 단숨에 3위까지 도약했다. 반면 2연승에 도전했던 포항은 승점 12에 머물며 7위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 전북의 강상윤이 26일 열린 포항과의 K리그1 10라운드 경기에서 극장골을 넣어 팀의 승리를 이끌었다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

이날 경기는 초반부터 치열한 중원 싸움 속에 팽팽하게 전개됐다. 양 팀 모두 강한 압박과 빠른 공수 전환으로 주도권을 놓고 맞섰고, 균형은 전반 중반에 깨졌다.

선제골은 전북의 몫이었다. 전반 26분 김진규의 오른쪽 코너킥을 공격에 가담한 중앙 수비수 김영빈이 페널티지역 정면에서 강력한 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 골키퍼가 손을 댔지만 막아내기에는 역부족이었다.

일격을 당한 포항도 곧바로 반격했다. 전반 38분 페널티지역 안에서 트란지스카가 김하준의 수비에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 이호재가 침착하게 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다.

하지만 전북은 전반 종료 직전 다시 리드를 잡았다. 전반 44분 문전 혼전 상황에서 이승우가 공을 살려내자 김하준이 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅을 시도해 골문을 열었다. 앞서 페널티킥을 내주는 실수를 범했던 김하준은 직접 득점으로 만회하며 팀에 다시 리드를 안겼다.

전반을 2-1로 마친 전북은 후반에도 흐름을 이어갔다. 후반 15분에는 이동준의 추가골로 점수 차를 벌리는 듯했지만, 비디오판독(VAR) 결과 공격 전개 과정에서 모따의 반칙이 확인되며 득점이 취소됐다.

[서울=뉴스핌] 포항의 이호재가 26일 열린 전북과의 K리그1 10라운드 경기에서 동점골을 넣고 세리머니 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

기회를 놓치지 않은 포항은 재차 균형을 맞췄다. 후반 21분 세트피스 상황에서 이호재가 다시 한 번 페널티킥을 얻어냈고, 이를 성공시키며 이날 두 번째 골을 기록했다. 김하준은 이날 두 차례 페널티킥을 내주는 아쉬운 장면을 남겼다.

경기는 2-2로 팽팽하게 이어지며 무승부 기운이 짙어졌다. 양 팀은 승리를 위해 공세를 이어갔지만, 좀처럼 추가 득점이 나오지 않았다.

승부를 가른 건 마지막 한 방이었다. 후반 추가시간, 코너킥 상황 이후 흐른 볼을 잡은 강상윤이 페널티아크 왼쪽 부근에서 오른발 감아차기 슈팅을 시도했고, 공은 아름다운 궤적을 그리며 골대 오른쪽 상단에 꽂혔다. 경기 종료 직전 터진 극적인 결승골이었다.

극적인 리드를 잡은 전북은 남은 시간을 침착하게 버텨내며 승리를 확정지었다. 포항은 막판 동점골을 노렸지만 결정적인 슈팅이 빗나가며 고개를 숙였다.

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