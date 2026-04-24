KGM, 1분기 매출 1.1조·영업익 217억…6분기 연속 흑자

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내수 증가세로 매출 4분기 연속 1조원 돌파

영업익 2분기 연속 200억 넘어...순익 376억

무쏘, 내수 전년 대비 40.1% 큰 폭 증가

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG 모빌리티KGM)은 24일 올해 1분기 ▲판매 2만7077대, 별도 재무제표 기준 ▲매출 1조1365억원 ▲영업이익 217억원 ▲당기순이익 376억원의 잠정 실적을 발표했다.

KGM은 무쏘 출시에 따른 내수 판매 물량 증가와 함께 환율 효과와 수익성 개선 등에 힘입어 2024년 4분기 이후 6분기 연속 흑자를 기록했다.

1분기 매출은 판매 물량이 늘며 지난해 2분기 이후 4분기 연속 매출 1조원을 돌파했으며, 1분기 영업이익은 217억원으로 지난해 4분기(221억원) 이후 2분기 연속 200억원을 넘어섰다.

또한, 1분기 판매는 내수 1만1469대, 수출 1만5608대 등 총 2만7077대로 내수 물량이 큰 폭으로 증가하며 지난해 동기 대비 4.1% 증가했다.

특히 내수는 무쏘(4370대)와 무쏘 EV(2153대) 판매가 총 6523대로 전체 물량의 50% 이상을 점유하며 상승세를 이끌었으며, 전년 동기 대비 40.1% 큰 폭으로 증가했다.

지난 1월 출시 후 3월까지 4370대가 판매된 무쏘는 국내 픽업 시장에서 50% 이상의 점유율을 기록하는 등 시장에서 호평을 받고 있다.

KGM 무쏘 [사진=KG모빌리티]

무쏘 EV는 4월초 세계 3대 디자인상 중 하나인 '레드닷 디자인 어워드 2026(Red Dot Design Award 2026)'에서 제품 디자인 부문 본상(Winner)을 수상하며 글로벌 수준의 디자인 경쟁력을 입증한 바 있다.

KGM은 국내 시장에서 호평을 받고 있는 무쏘의 글로벌 론칭이 본격적으로 시작되면 내수와 함께 수출 물량이 더욱 증가할 것으로 기대하고 있으며, 공격적으로 국내.외 시장 대응에 나서고 있다.

국내 시장에서는 브랜드 소통 강화와 고객 접점 확대를 위해 'KGM 튜닝 페스티벌 시즌2 개최', '2026 UCI MTB 월드시리즈 공식 파트너십' 체결 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.

또한, 글로벌 시장 공략에 속도를 내며 지난 2월 독일에서 대규모 딜러 콘퍼런스를 가진데 이어 이달 초에는 액티언 하이브리드를 론칭하며 시승 행사를 가졌으며, 지난 달에는 곽재선 회장이 베트남 KD 파트너사인 FUTA(푸타) 그룹의 Kim Long Motors(킴롱모터)와 간담회를 갖고 생산 현장 점검과 함께 세부 협력 방안을 논의했다.

KGM 관계자는 "지난 1분기에 내수가 회복세를 보이며 매출 1조원 돌파와 함께 2분기 연속 영업이익 200억원을 넘어서는 등 올해 전망을 밝게 했다"며 "무쏘 글로벌 론칭이 본격적으로 시작되면 수출 물량도 늘어날 것인 만큼 글로벌 딜러와의 협력 강화는 물론 고객 중심의 차별화된 마케팅 전략 등 공격적인 시장 대응을 통해 판매 물량 증대와 함께 수익성을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com