현대모비스, 1분기 영업익 8026억...전년비 3.3% 증가

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 24일 1분기 매출 15조5605억원 영업이익 8026억원 기록했다.
- 지난해 동기 대비 매출 5.5% 영업이익 3.3% 증가했다.
- 해외 매출 확대와 환율효과로 실적 견인됐으나 모듈부문은 초기비용 영향 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외 고객사 영업·전장부품 매출 확대 '실적 견인'
미래 모빌리티 핵심 기술 확보...올해 R&D 2.1조 투자
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 중동 리스크 등 불확실한 글로벌 경영환경으로 전 세계 자동차시장의 수요가 다소 위축된 가운데, 현대모비스가 1분기 양호한 경영실적을 발표했다.
현대모비스는 올해 1분기에 매출 15조5605억원, 영업이익 8026억원, 당기순이익 8831억원을 기록했다고 24일 공시를 통해 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 5.5% 늘었고 영업이익은 3.3% 증가했다.
해외 완성차 메이커로의 매출 증가와 전장부품 중심의 고부가가치 제품 공급물량 확대가 전체 실적을 견인했다. 우호적 환율효과를 받은 A/S부품 사업도 글로벌 수요 강세가 지속되면서 실적 성장에 힘을 보탰다.
다만, 미래성장을 위해 대단위 투자가 이뤄지고 있는 모듈·핵심부품 제조사업은 지난해 같은 기간 대비 매출은 소폭 상승(4.9%) 했지만, 영업이익 흑자 전환에는 성공하지 못했다. 글로벌 완성차 시장의 수요가 전체적으로 감소한 것과 함께, 1분기부터 본격 양산에 들어간 슬로박 PE시스템공장과 올해 가동을 앞둔 스페인 BSA공장 등 전동화 핵심부품 양산을 위한 유럽 신공장의 초기비용의 영향인 것으로 분석된다.
현대모비스 관계자는 "어려운 경영환경 속에서도 미래 모빌리티 시장 대응을 위한 핵심경쟁력 강화를 위해 올해 처음으로 2조원이 넘는 R&D 투자를 집행할 예정"이라면서 "전사적인 수익개선 활동과 함께, 올해 고객사의 다양한 신차 출시가 예정된 만큼 점진적 실적 개선이 예상된다" 라고 설명했다.
한편, 현대모비스는 지난해 발표한 중장기 주주환원 정책에 따라 올해에도 5000억원에 이르는 자사주를 신규로 매입해 전량 소각할 예정이며, 작년 수준의 현금배당(주당 6500원)도 향후 이사회 논의를 통해 유지할 계획이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com