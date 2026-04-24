1분기 소·돼지·오리 줄고 닭만 늘었다…축산 구조 변화 신호

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번식·산란 축종 일제히 감소

가임암소·모돈 줄며 기반 약화

계란·오리고기 가격 영향 전망

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 가축 사육 구조가 변곡점을 맞고 있다. 닭 가운데 육용계를 제외한 주요 축종이 일제히 줄면서 축산업 생산 기반이 서서히 좁아지는 모습이다.

24일 국가데이터처가 발표한 '2026년 1분기 가축동향조사'에 따르면, 지난달 1일 기준 가축 사육 마릿수는 육용계를 제외한 전 축종에서 전년 같은 기간보다 감소했다. 한·육우와 젖소, 돼지, 산란계, 오리 등 번식·산란을 맡는 축종이 모두 뒷걸음질치며 국내 축산 지형에 구조 변화가 본격화하고 있다는 진단이 나온다.

한·육우 사육 마릿수는 321만8000마리로 전년 동기보다 16만6000마리(-4.9%) 감소했다. 가임 암소가 지속적으로 줄어들면서 1세 미만 송아지(-6.9%), 1~2세 미만(-3.2%), 2세 이상 성우(-4.7%) 등 전 연령대에서 일제히 감소세를 보였다.

2026년 1분기 가축동향 [자료=국가데이터처] 2026.04.24 rang@newspim.com

젖소도 감소 흐름을 피하지 못했다. 1분기 젖소 사육 마릿수는 37만1000마리로 집계돼 전년 동기 대비 6000마리(-1.7%) 줄었다. 가임 젖소가 줄어들면서 1세 미만 어린 송아지(-5.4%)와 2세 이상 성체(-1.8%)가 모두 감소한 것으로 나타났다.

돼지도 감소세를 이어갔다. 1분기 돼지 사육 마릿수는 1071만6000마리로 전년보다 8만마리(-0.7%) 줄었다. 모돈이 줄어든 영향으로 2개월 미만(-0.5%)과 2~4개월 미만(-3.0%) 자돈에서 감소 폭이 두드러졌다.

닭은 용도별로 엇갈린 모습을 보였다. 산란계는 7774만7000마리로 전년 동기보다 24만8000마리(-0.3%) 감소했다. 특히 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발생에 따른 살처분이 늘면서 6개월 이상 산란 가능한 개체가 5.5% 줄어든 것으로 조사됐다.

반면 육용계는 9646만3000마리로 전년 동기 대비 250만6000마리(2.7%) 증가해 조사 대상 축종 가운데 유일하게 플러스 성장을 기록했다. 육용종계가 늘면서 병아리 입식이 확대됐고, 이 여파로 육계(3.0%)와 삼계(3.4%) 사육 마릿수가 모두 늘었다.

하림 종계농장 모습[사진=하림] 2026.03.19 gojongwin@newspim.com

오리 감소 폭은 더욱 가팔랐다. 1분기 오리 사육 마릿수는 529만4000마리로 전년 동기보다 100만1000마리(-15.9%) 줄었다. 육용 새끼오리 입식이 크게 줄면서 육용오리 사육 마릿수가 16.0% 감소한 것이 직접적인 원인으로 지목된다.

전체적으로 보면 육용계를 제외한 한·육우, 젖소, 돼지, 산란계, 오리 등 주요 축종이 모두 감소하며 축산업의 생산 기반이 서서히 축소되는 흐름이 이어지고 있다. 특히 한·육우·젖소·돼지에서 가임 암소·젖소와 모돈 등 번식 개체의 감소가 공통된 특징으로 나타나, 향후 도축 물량과 공급 구조 변화로 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

산란계와 오리의 경우 HPAI와 입식 조절 등 방역·경영 요인이 겹치면서 사육 규모 조정이 본격화되고 있어, 향후 계란·오리고기 가격과 물가에도 일부 영향을 미칠 것으로 전망된다.

rang@newspim.com