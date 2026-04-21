"치킨값 안 올린다"…BBQ 결단에 업계 '버티기 전선' 형성

bhc·교촌도 인상 계획 없어…업계 전반 '가격 방어' 기조

살처분 3.5배 급증…닭고기 수급 불안 장기화

유가·사료·튀김유 동반 상승…원가 압박 심화

점주 과잉 발주·품절 속출…'언제까지 버틸까' 관건

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 =조류인플루엔자(AI) 확산과 중동발 원자재 가격 상승으로 치킨 가격이 3만원을 넘어설 수 있다는 우려가 확산되는 가운데 제너시스BBQ가 전격적으로 가격 동결 방침을 공식화하며 시장 안정에 나섰다. 원가 상승 압박이 극심한 상황에서 본사가 이를 전면 부담하겠다고 밝힌 것은 이례적인 조치로, 업계 전반에 미치는 파장이 적지 않을 것으로 보인다.

21일 업계에 따르면 BBQ는 전날 원가 상승분을 본사가 모두 떠안고 소비자 판매가와 가맹점 공급가를 인상하지 않겠다고 밝혔다. 최근 닭고기 수급 불안과 원재료 가격 급등으로 점주들의 불안이 커지고, 소비자들 사이에서도 가격 급등 우려가 확산되자 선제 대응에 나선 것으로 풀이된다. BBQ 측은 수십억 원 이상의 추가 비용 부담이 예상됨에도 불구하고 물가 안정 기조에 동참하겠다는 입장을 분명히 했다.

제너시스BBQ 그룹은 중동사태여파로 석유가격이 고공행진하고 있는 가운데 닭고기, 튀김유 등 모든 원부재료비 인상으로 심각한 원가 압박이 지속되는 상황에서도 치킨 판매 가격과 패밀리(가맹점) 공급가격을 인상하지 않기로 결정했다고 20일 밝혔다. 사진은 제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장. [사진= 제너시스BBQ]

다른 주요 프랜차이즈들도 유사한 기조를 유지하고 있다. bhc는 매입 원가 상승에도 불구하고 본사가 이를 감내하며 공급가를 유지하고 있다고 밝혔고, 교촌에프앤비 역시 별도의 가격 인상 계획을 내놓지 않은 상태다. 특히 교촌은 원료 수급 불안에 대응해 메뉴 전략과 공급 체계 개선에 집중하고 있다. 지난해부터 부분육 수급 차질에 따라 '콤보' 메뉴 구성을 조정한 데 이어 최근에는 '반반윙박스 20p' 등 윙 제품 라인업을 확대하며 수요 분산에 나섰다. 동시에 태국산 원료육 도입 등 공급망 다각화를 통해 수급 안정성 확보에도 힘을 쏟고 있다고 전했다.

치킨 업계는 전반으로 심각한 구조적 위기에 직면해있다. 국제 유가 상승은 물류비와 에너지 비용을 끌어올렸고, 곡물 가격 변동성 확대는 사료비 상승으로 이어지며 닭고기 가격 전반을 밀어 올리고 있다. 여기에 튀김유와 포장재, 식자재 가격까지 동반 상승하면서 원가 부담은 전방위적으로 확대되고 있다.

15일 서울 시내의 한 치킨매장 앞으로 시민들이 오가고 있다.[사진=뉴스핌DB]

특히 AI 확산에 따른 공급 충격은 상황을 더욱 악화시키고 있다. 축산업계에 따르면 2025~2026년 동절기 육용 종계 살처분 규모는 44만 마리로 전년 대비 3.5배 증가했다. 병아리 입식 감소로 이어지며 향후 닭고기 공급 축소가 불가피한 상황이다. 한국농촌경제연구원도 다음 달 육계 도축 마릿수가 전년 대비 감소할 것으로 전망하며 수급 불안을 뒷받침했다.

닭고기 가격 상승도 현실화되고 있다. 하림과 마니커 등 주요 업체들이 납품가를 5~10% 인상하면서 소매 가격 역시 상승세를 보이고 있다. 여기에 배달 플랫폼 수수료와 각종 프로모션 비용까지 더해지며 수익성 압박은 한층 심화되는 모습이다.

실제 현장에서는 공급 차질이 가시화되고 있는 분위기다. 다양한 치킨 프랜차이즈 중 일부에서는 본사 공급 물량이 제한되면서 가맹점에서 잦은 메뉴 품절이 발생하고 있으며, 점주들이 물량 확보를 위해 과잉 발주에 나서는 등 혼란이 이어지고 있다. 업계에서는 상황이 장기화될 경우 가맹점 운영 부담이 더욱 커질 수 있다고 보고 있다.

결국 현재의 가격 동결 기조가 언제까지 유지될 수 있을지가 업계의 최대 관심사다. 단기적으로는 본사가 비용을 떠안고 메뉴 조정과 공급망 개선으로 대응하고 있지만, 원가 상승과 수급 불안이 지속될 경우 가격 인상 압박은 불가피할 것으로 보인다. 한 업계 관계자는 "소비자 가격은 동결돼 있지만 내부적으로는 수급이 원활하지 않은 곳도 많다"며 "특히 중소업체는 현재 구조를 장기간 유지하기 어려울 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com