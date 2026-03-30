3중 악재 덮친 치킨업계…치킨플레이션 현실화 '초읽기'

㎏당 6,600원 돌파…2년 9개월 만에 최고치

AI 살처분 3.5배·환율 직격…원가 압박 '이중고'

국내산 고집하는 브랜드, 수입산 대체도 '한계'

가맹점주 "생닭값·부자재값 다 올라…마진이 없다"

봄 성수기 맞이하는 업계…'가격 동결' 균열 오나

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 치킨 한 마리 가격이 3만원을 넘어설 수 있다는 우려가 현실로 다가오고 있다. 닭고기 가격이 올해만 15% 급등한 가운데 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산과 고환율·사료비 상승 등 악재가 겹치면서 치킨 프랜차이즈 업계의 가격 인상 압박이 커지고 있기 때문이다.

업계에 따르면 3월 넷째 주 기준 닭고기 주간 평균 소매가격은 ㎏당 6,612원을 기록했다. 주간 평균 소매가격이 6,500원을 넘긴 것은 2023년 6월 이후 약 2년 9개월 만이다. 올해 들어서만 약 15% 오른 수준이다. 사진은 서울 시내의 한 치킨매장 앞으로 시민들이 오가고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ ㎏당 6,600원 돌파…올해만 15% 올랐다

30일 정부와 업계 등에 따르면 3월 넷째 주 기준 닭고기 주간 평균 소매가격은 ㎏당 6,612원을 기록했다. 주간 평균 소매가격이 6,500원을 넘긴 것은 2023년 6월 이후 약 2년 9개월 만이다. 올해 들어서만 약 15% 오른 수준이다.

도매가격도 함께 올랐다. 이달 기준 닭고기 공급가격은 ㎏당 4,240원으로, 전달(3,846원)보다 10% 이상 뛰었다. 하림과 올품, 마니커 등 주요 업체들은 이미 대형마트와 치킨 프랜차이즈에 납품하는 가격을 5~10% 인상한 것으로 확인됐다. 대형마트 소비자 가격 역시 1년 전보다 10% 가까이 오른 상태다.

가격 급등의 가장 직접적인 원인은 공급 충격이다. 지난해에는 AI가 9월부터 발생해 전년보다 한 달 일찍 피해가 시작됐고 올해는 그 규모가 훨씬 커졌다. 지난해 11월부터 이달 초까지 동절기 육용 종계 살처분 규모는 44만 마리로, 전년 같은 기간(12만 마리)의 3.5배에 달한다. 종계가 줄면 병아리 공급이 줄고 이는 곧 생산량 감소로 이어진다.

고환율 장기화도 생산 원가를 밀어 올리는 요인이다. 국내 닭고기 생산에 쓰이는 배합사료의 주원료는 옥수수·대두박 등 수입 곡물이다. 원·달러 환율이 높은 수준을 유지하면서 사료 원재료 수입 비용이 함께 올랐고 이 부담이 고스란히 생산 단가에 반영되고 있다. 배합사료 가격은 최근 수년간 상승한 뒤 이미 높은 수준을 유지하고 있다.

대형마트에 진열된 생닭 [사진=뉴스핌]

◆ 치킨 프랜차이즈, 일단 버티지만...

일각에서는 전국민이 즐기는 치킨 가격이 오를 것이라는 우려도 나온다. 닭고기 수급이 빠듯해지는 가운데 치킨 프랜차이즈에 공급되는 물량 역시 점차 줄어드는 흐름이 나타나고 있기 때문이다. 특히 봄철 성수기가 다가오면서 업계의 긴장감은 더욱 높아지고 있다. 날씨가 풀리는 4월부터는 야외 활동 증가로 치킨 수요가 본격적으로 늘어나는데 공급은 제한적인 상황이 이어질 경우 가격 상승 압력이 한층 커질 수 있다.

다만 현재로서는 치킨 프랜차이즈 업계가 선뜻 가격 인상에 나서기 어려운 상황이다. 정부가 물가 안정 기조를 강하게 유지하고 있는 가운데 가격 인상이 가져올 여론 부담 역시 적지 않기 때문이다. 한 업계 관계자는 "현재 닭고기 수급 불안이 이어지고 있지만 이를 곧바로 소비자 가격 인상으로 연결하기보다는 공급 안정화가 우선"이라며 "가맹본사 차원에서도 원가 부담을 자체적으로 흡수하면서 수급 안정화를 위해 최대한 노력하고 있다"고 말했다.

업체별로 체감하는 부담의 크기는 다르다. BHC·굽네치킨·처갓집양념치킨 등 전 메뉴에 국내산 닭고기를 사용하는 브랜드는 원가 상승 영향을 더욱 직접적으로 받고 있다. 일부 업체가 순살 메뉴에 수입산 닭고기를 활용하고 있지만 주력인 뼈 치킨은 국내산 비중이 절대적이어서 원가 절감에도 한계가 있다는 지적이다.

가맹점주들의 부담은 더 직접적이다. 소비자 가격을 올리지 못하는 상황에서 원재료비만 상승하면 마진은 줄어들 수밖에 없다. 여기에 튀김유와 포장재 등 부자재 가격까지 동반 상승하면서 수익성 압박이 이중으로 가중되고 있다는 목소리도 나온다.

공급 부담과 수요 증가가 동시에 맞물리는 상황에서 업계가 유지해온 가격 동결 기조에도 균열이 생길 가능성이 제기된다. 치킨 가격 인상 여부를 둘러싼 고민은 당분간 업계 전반의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

서울 시내의 한 치킨매장 앞으로 시민들이 오가고 있다. [사진=뉴스핌DB]

mkyo@newspim.com