BBQ, 유가·원재료 폭등에도 가격 동결…"본사가 비용 부담"

수입물가 16% 급등 속 가맹점·소비자 부담 최소화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제너시스BBQ가 국제 유가 상승과 원재료 가격 급등에도 불구하고 치킨 판매 가격과 가맹점 공급가를 동결하기로 했다.

20일 업계에 따르면 이는 본사가 비용 상승분을 직접 부담하며 정부의 물가 안정 기조에 동참하겠다는 결정으로, 외식업계 가격 정책에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

[사진=제너시스BBQ]

최근 중동발 지정학 리스크로 국제 유가와 곡물 가격 변동성이 확대되면서 치킨업계 전반의 원가 부담이 크게 늘었다. 종계, 사료, 튀김유 등 핵심 원재료 가격이 동반 상승한 데다 식자재·포장재·물류비, 배달 플랫폼 수수료까지 겹치며 비용 압박이 복합적으로 확대되는 상황이다.

실제 한국은행에 따르면 3월 수입물가지수는 전월 대비 16.1% 상승하며 외환위기 이후 최대 폭을 기록했다. 원유와 석탄·석유제품, 화학제품 등이 상승을 주도하며 원자재발 비용 부담이 빠르게 커지고 있다. 여기에 배달 플랫폼 할인 경쟁과 수수료 정책 변화까지 더해지며 가맹점 부담도 누적되는 흐름이다.

이 같은 환경에서도 BBQ는 가격 인상 대신 본사가 수십억 원 규모의 비용 증가를 감내하기로 했다. 소비자 가격 안정과 가맹점 부담 완화를 동시에 고려한 조치다.

BBQ 관계자는 "현재 모든 원자재가격 상승 및 배달플랫폼 등의 비용 증가로 경영 환경이 녹록지 않은 것은 사실"이라면서도 "현재 계산만으로도 수십억 원 이상, 향후 얼마나 더 상승될지 예측이 어렵지만 본사가 모든 비용 상승을 부담하며 고통을 감내하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "특히 정부 물가 안정기조에 적극 동참함으로써 소비자와 패밀리 부담을 최소화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

mkyo@newspim.com