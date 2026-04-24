LG에너지솔루션, 폴란드 ESS 첫 출하...본격 가동

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 24일 폴란드 자르노비에츠 ESS 프로젝트의 핵심 공급자로 나섰다.
- 약 45톤 규모 DC-링크 컨테이너 204기를 공급하며 6월 말~7월 초 전체 반입을 완료할 예정이다.
- 폴란드 공장에서 전극부터 배터리까지 완전한 로컬 밸류체인을 구축해 유럽 시장 공략을 강화하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG에너지솔루션이 폴란드 대형 에너지저장장치(ESS) 프로젝트의 핵심 공급자로 나서며 유럽 전력 인프라 시장 공략을 강화하고 있다.
24일 LG에너지솔루션에 따르면 폴란드 자르노비에츠에서 추진 중인 ESS 구축 사업에 DC-링크(배터리와 전력망을 연결하는 직류 기반 전력 변환·연계 장치) 시스템을 공급하고 있다.
최근 첫 장비가 현장에 도착해 설치에 돌입했다. 해당 장치는 폴란드 비스쿠피체 포드고르네 공장에서 생산된 물량이다.
이번 프로젝트에는 약 45톤 규모의 DC-링크 컨테이너 204기가 투입된다. 장비 배송은 지난 13일 시작됐으며, 전체 물량은 오는 6월 말에서 7월 초 사이 반입이 완료될 예정이다. 설치 작업은 제조 기준에 따라 하루 평균 4기씩 이뤄지고 있다.
LG에너지솔루션은 이번 사업을 통해 전극과 셀, 배터리 시스템까지 전 공정을 현지에서 생산하는 '완전한 로컬 밸류체인'을 구축했다. 폴란드 공장은 이미 양산 체제에 돌입했으며, 초도 생산 물량이 자르노비에츠 현장으로 공급되고 있다.
자르노비에츠 ESS는 262MW의 출력과 981MWh의 저장 용량을 갖춘 유럽 최대급 설비로, LG에너지솔루션의 배터리 모듈과 액체 냉각, 화재 방지 시스템이 통합된 형태로 구축된다.
LG에너지솔루션은 이번 프로젝트를 통해 재생에너지 확대에 따른 전력망 변동성 대응과 에너지 안보 강화에 기여하는 한편, 유럽 내 ESS 사업 기반을 확대해 나간다는 계획이다.
syu@newspim.com