지프, 2026 카 디자인 어워드 브랜드 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 지프가 22일 밀라노에서 2026 카 디자인 어워드 브랜드 디자인 언어 부문 1위를 차지했다.
- 제네시스와 BMW를 제치고 ADI 디자인 뮤지엄 시상식에서 수상했다.
- 전동화 시대에도 상징적 디자인 요소를 유지하며 혁신 재해석한 점을 높이 평가받았다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 지프가 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 카 디자인 어워드'의 브랜드 디자인 언어 부문에서 1위를 차지했다. 지프는 22일(현지시간) ADI 디자인 뮤지엄에서 열린 시상식에서 제네시스, BMW 등 글로벌 브랜드를 제쳤다.
이 상은 이탈리아 자동차 디자인 전문지 '오토 앤드 디자인'이 주관하며, 한국, 영국, 독일, 이탈리아, 일본 등 11개국의 자동차 전문 기자단이 심사에 참여한다. 매년 콘셉트카, 양산차, 브랜드 디자인 언어 등 3개 부문으로 나뉘어 시상한다.
심사위원단은 지프가 전동화 시대에도 브랜드의 고유한 정체성을 유지하면서 혁신적으로 재해석해온 점을 높게 평가했다. 7-슬롯 그릴과 사다리꼴 휠 아치 같은 상징적 요소를 지키면서도 시대 변화에 맞춰 디자인을 발전시켜왔다는 평가다.
국내 시장에서도 이 같은 철학이 드러난다. 랭글러, 글래디에이터, 그랜드 체로키 L 등 주요 라인업은 지프만의 디자인 특성을 유지하면서 최신 기술과 플랫폼을 수용하고 있다.
스텔란티스코리아 방실 대표는 "지프는 긴 역사 속에서 축적된 디자인 유산을 바탕으로 시대의 흐름에 발맞춘 끊임없는 재해석을 시도하고 있다"고 말했다.
y2kid@newspim.com