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[오늘 A주] 해협 불안에 하락...백주 섹터 오랜만에 상승

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증시가 23일 호르무즈 해협 리스크로 인한 글로벌 경기 둔화 우려에 하락했다.
  • 상하이종합지수는 0.32%, 선전성분지수는 0.88% 각각 내렸다.
  • 백주와 석탄 섹터가 실적 개선과 정부 정책 호재로 강세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 4093.25(-13.01, -0.32%)
선전성분지수 15043.45(-133.84, -0.88%)
촹예반지수 3720.25(-32.51, -0.87%)
커촹반50지수 1432.59(-18.55, -1.28%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 상승했던 중국 증시는 23일 하락으로 돌아섰다. 호르무즈 해협 리스크가 높아지면서 전 세계 불황에 대한 우려가 다시 높아졌다.

이날 상하이종합지수는 0.32% 하락한 4093.25, 선전성분지수는 0.88% 하락한 15043.45, 촹예반지수는 0.87% 하락한 3720.25로 각각 장을 마감했다.

미군이 최근 며칠간 아시아 해역에서 최소 3척의 이란 국적 유조선을 추가로 차단했다는 소식이 전해졌다. 미군은 이란 국적 유조선 3척을 각각 인도, 말레이시아, 스리랑카 인근에서 우회시켜 다른 해역으로 유도하고 있다고 로이터가 전했다. 미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 이란 경제를 압박하기 위해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 '역봉쇄' 작전을 펼치고 있다.

이란 측도 호르무즈 해협에 대한 무력 봉쇄를 강화하고 있다. 이란 이슬람혁명수비대는 전날 이란군의 허가 없이 호르무즈 해협을 통항하려 한 선박 3척을 나포했다고 발표했다.

인허(銀河)증권은 "현재 중동 정세는 상대적으로 안정기에 접어들었으며, 단기적으로 글로벌 주식 시장에 미치는 영향은 서서히 약화될 것"이라며 "중장기적으로 볼 때 중국 증시의 펀더멘털은 여전히 견고하며 시장의 장기적인 긍정 추세에 대한 신뢰도 잃지 않고 있다"고 평가했다. 이어 "5월 트럼프 대통령이 중국을 방문할 가능성이 있으며, 이를 계기로 새로운 추세가 나올지 지켜봐야 한다"고 언급했다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 23일 추이

이날 특징주로는 백주 섹터가 오랜만에 상승했다. 잉자궁주(迎駕貢酒)가 상한가를 기록했고, 라오바이간주(老白干酒), 황타이주예(皇台酒業) 등이 높은 상승률을 기록했다.

잉자궁주는 1분기 실적 발표를 통해 매출액은 전년 대비 8.91%, 순이익은 0.73% 각각 증가했다고 발표했다. 백주 업체들의 매출액이 하락을 멈추고 상승하기 시작했다는 점에서 섹터 전반에 활기가 돌았다. 둥싱(東興)증권은 "내수 확대 정책이 백주 수요 증가를 이끌고 있다"며 "실제 수요의 지속적인 회복 여부는 주민 소득 증가 상황에 따라 달라질 것"이라고 설명했다.

석탄 섹터도 강세를 보였다. 화뎬넝위안(華電能源), 둥화넝위안(昊華能源) 등이 상한가를 기록했다.

최근 리창(李强) 중국 국무원 총리가 에너지 안보 차원에서 석탄발전이 기본적인 발전량을 충당해야 하며, 석탄발전 설비 선진화를 주문한 점이 호재가 됐다. 신다(信達)증권은 "중장기적인 석탄 수요에 부응하기 위해 새로운 광산 개발이 필요하다"며 "현재 석탄 업체는 호황기를 누리고 있으며, 높은 실적과 높은 배당이 기대되고 있다"고 설명했다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8650위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8635위안) 대비 0.0015위안을 올린 것으로, 위안화 가치로는 0.02% 하락한 것이다.

ys1744@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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