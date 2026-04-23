한국농어촌공사 전남, 청년농 농지지원 1.8배 확대

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남지역본부가 청년농 영농 정착 지원을 위해 농지 공급을 확대하고 지원 기준을 완화한다.

한국농어촌공사 전남지역본부는 청년농업인의 농지 확보 부담을 줄이기 위해 농지지원 제도를 대폭 확대 개편해 시행한다고 23일 밝혔다.

한국농어촌공사 전남지역본부 김재식 전남본부장. [사진=농어촌공사 전남본부] 2026.04.23 ej7648@newspim.com

이번 개편은 청년농의 최대 애로인 농지 확보 문제 해소에 초점을 맞췄다. 공사는 공공임대용 농지 매입 물량을 전년 대비 1.8배 늘려 최대 720ha까지 확보할 계획이다. 또 농지를 장기 임차 후 매입할 수 있는 '선임대후매도' 사업에 92억 원을 투입해 자가 농지 마련을 지원한다.

지원 요건도 완화됐다. 영농 경력에 따라 적용되던 지원 면적 한도를 폐지하고 농지 매입 지원 기준인 소유 상한을 기존 5ha 이하에서 6ha 이하로 상향했다.

사업별 지원 규모도 확대됐다. 공공임대는 최대 7ha, 선임대후매도와 농지매매는 최대 1.5ha까지 지원된다. 특히 선임대후매도 사업은 영농 단계와 관계없이 참여가 가능하도록 문턱을 낮췄다.

전남본부는 올해 720ha 이상의 임대 농지를 공급하고 이 가운데 80% 이상인 575ha를 청년농에 배정할 계획이다. 이를 통해 청년층의 농촌 유입과 농업 인력의 세대 교체를 유도한다는 구상이다.

김재식 전남본부장은 "청년농은 농업 지속가능성을 좌우하는 핵심 인력"이라며 "현장 의견을 반영해 제도를 지속 보완하겠다"고 말했다.

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