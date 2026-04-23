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LG CNS, 구글 클라우드 '올해의 한국 파트너' 선정

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  • LG CNS가 23일 구글 클라우드 파트너 어워즈에서 올해의 파트너 2026 한국 부문에 선정됐다.
  • 국내 유일 수상으로 AI·클라우드 기술력과 고객 성과를 인정받았다.
  • 제미나이 등 활용해 다양한 산업 AI 서비스를 구축하며 3년 연속 수상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·클라우드 기술력 인정받아 3년 연속 수상

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG CNS는 구글 클라우드 파트너 어워즈에서 '올해의 파트너 2026' 한국 부문에 선정됐다고 23일 밝혔다. 구글 클라우드 넥스트 2026 행사에서 발표된 이번 수상은 국내 기업 중 유일하다.

구글 클라우드 올해의 파트너상은 구글 클라우드와 협력해 고객에게 새로운 비즈니스 가치를 제공하고 사업 성과를 달성한 기업에 수여된다. LG CNS는 AI·클라우드 기술력과 사업 역량, 고객 성과 창출 등을 인정받았다.

현신균 LG CNS CEO 사장(왼쪽에서 세번째)과 김태훈 AI클라우드사업부장 부사장(왼쪽에서 네번째)이 '구글 클라우드 파트너 어워즈 2026' 현장에서 루스 선(Ruth Sun) 구글 클라우드 코리아 사장(왼쪽에서 첫번째), 카란 바즈와(Karan Bajwa) 구글 클라우드 아시아·태평양 지역 총괄과 기념 사진을 촬영하고 있는 모습 [사진= LG CNS]

LG CNS는 2023년 서비스·판매 파트너 2관왕, 2024년 서비스 파트너 수상에 이어 이번 수상으로 3년 연속 상을 받았다.

LG CNS는 구글의 생성형 AI 모델 '제미나이'와 기업용 AI 플랫폼 '버텍스 AI'를 활용해 제조, 금융, 유통, 통신, 공공 등 다양한 산업에서 수백 건의 AI 서비스를 구축했다.

헬스케어·바이오 분야에서는 AI 에이전트, 유전체 데이터 분석, 단백질 구조 예측 기반 신약개발 서비스 등 AI 기반 연구개발 프로젝트를 진행 중이다.

LG CNS는 제미나이 엔터프라이즈, AI, 데이터 분석, 인프라 등 총 6개 영역의 전문 역량 인증을 보유하고 있다. 올해 획득한 제미나이 엔터프라이즈 인증은 제미나이를 활용해 에이전틱 AI 서비스를 설계하고 구축할 수 있는 파트너에게 부여되는 자격이다. LG CNS는 2024년 아시아 최초로 구글 클라우드의 AI 인증을 획득했다.

양사의 협력은 2022년 9월 국내 기업 최초로 DX 협약 'DTP(Digital Transformation Partnership)'를 체결하며 시작됐다.

2023년 8월 구글 클라우드 넥스트 2023 콘퍼런스에서 양사 최고경영진이 만나 AI 분야 협력을 강화했으며, 2025년 구글 클라우드 넥스트 2025에서는 아시아·태평양 및 미주 지역 AI 사업 공동 확대에 합의했다. LG CNS는 2020년부터 구글 클라우드 최고 등급 파트너에게 부여되는 '프리미어 파트너' 자격을 유지하고 있다.

origin@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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