최첨단 반도체산업, 노동 기여 어디까지?…"이익은 기술·투자가 좌우"

AI 메모리 슈퍼사이클 영향…가격 급등이 실적 견인

R&D 150조·설비투자 수십조…누적 투자로 수익 구조 격차

성과급 40조 요구에 업계 우려…"재투자 약화 시 경쟁력 흔들"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 반도체업계가 삼성전자의 역대급 실적을 둘러싼 성과급 논쟁을 두고 산업 구조에 대한 근본적인 재검토가 필요하다는 입장을 내놓고 있다. 특히 이번 이익이 단기적인 노동 투입의 결과라기보다 장기간 축적된 기술과 투자, 그리고 시장 사이클이 결합된 산물이라는 점에서 단순 비율 배분 방식은 적절치 않다는 지적이다.

23일 반도체업계에 따르면 노조는 연간 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하며 압박 수위를 높이고 있다. 업계에서는 이를 단순 적용할 경우 성과급 규모가 40조 원을 넘길 수 있다는 점에 주목한다. 동시에 파업 가능성까지 거론되면서 생산 차질과 납기 지연, 고객사 대응 문제 등 연쇄적인 영향이 현실화될 수 있다는 관측이 나온다. 일부에서는 실제 파업 시 수십조 원 규모의 피해 가능성도 배제할 수 없다는 분석이다. 실제로 노조가 예상한 손실 규모도 최대 30조원이다.

[평택=뉴스핌] 김현우 기자 = 23일 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.04.23 khwphoto@newspim.com

업계에서는 반도체 산업 특성상 이익 구조를 단순히 노동 기여도로 환산하기 어렵다는 점을 지적하고 있다. 반도체 산업이 일반 제조업과 달리 인력 투입이 생산성과 직접적으로 비례하지 않는 구조라는 것이다. 초미세 공정과 수백 단계의 제조 과정은 대부분 첨단 장비와 공정 기술, 알고리즘에 의해 좌우되며, 수율과 생산성 역시 설비 수준과 선행 투자에 의해 크게 결정된다는 설명이다.

한 업계 관계자는 "현장 인력의 역할이 중요하지 않다는 의미가 아니라, 이익 규모 자체는 기술과 자본이 만들어낸 구조적 결과"라며 "영업이익의 일정 비율을 기계적으로 배분하는 방식은 반도체 산업의 본질과 맞지 않는다"고 말했다.

실제 삼성전자의 실적 기반에는 대규모 선제 투자가 자리 잡고 있다. 최근 5년간 150조 원에 가까운 연구개발 투자와 연간 수십조 원 규모의 시설투자가 이어졌고, 업황이 악화된 시기에도 투자를 줄이지 않으며 기술 격차를 확대해 왔다. 업계에서는 이러한 누적 투자가 일정 수준을 넘어서면서 기업 간 경쟁력이 '생산량'이 아닌 '수익 구조'의 차이로 나타나고 있다고 보고 있다.

여기에 최근 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 가격 급등이 실적을 끌어올린 직접적인 요인으로 꼽힌다. D램과 낸드 가격이 단기간에 수배 이상 상승하며 업계 전반이 '슈퍼사이클' 국면에 진입했다는 평가가 나온다. 업계는 이 같은 흐름이 개별 기업이나 인력의 노력보다는 글로벌 수요·공급 구조 변화에 따른 결과라는 점을 강조한다.

삼성 평택캠퍼스 전경 [사진=삼성전자]

반도체 산업의 또 다른 특징인 '재투자 구조'도 우려의 배경으로 지목된다. 반도체는 매출의 30% 이상을 설비에 재투자해야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업으로, 투자 속도가 늦어질 경우 기술 격차가 빠르게 벌어진다. 설비 수명도 짧아 지속적인 투자가 필수적이며, 이익을 내부에 축적하기보다 다시 투입해야 하는 구조다.

이 때문에 업계에서는 과도한 성과급 요구가 투자 여력을 약화시키고 중장기 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다는 시각이 나온다. 특히 삼성전자가 AI 반도체 주도권 확보를 위해 대규모 투자를 예고한 상황에서 노사 갈등이 장기화될 경우 전략 실행에도 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다.

공급망 측면에서도 우려가 제기된다. 반도체는 한국 수출의 상당 부분을 차지하는 핵심 산업으로, 생산 차질이 발생할 경우 고객사 납기 지연과 글로벌 공급망 불안으로 이어질 수 있다. 업계에서는 특정 기업의 문제가 아니라 산업 전반의 신뢰도와 직결되는 사안이라는 점을 강조한다.

또 다른 업계 관계자는 "반도체는 한 번 공급 차질이 발생하면 고객사가 다른 공급처로 이동할 가능성이 높고, 신뢰 회복까지 오랜 시간이 걸린다"며 "단기적인 분배 갈등이 장기적인 시장 지위를 흔들 수 있다는 점에서 신중한 접근이 필요하다"고 말했다.

syu@newspim.com