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HBM 승부처서 멈춰선 삼성…외신 "노조 파업, 최악 시점"

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자 초기업노조가 23일 평택에서 대규모 투쟁대회를 열었다.
  • 외신들은 반도체 생산 중단 시 AI·스마트폰 공급망 손실을 우려했다.
  • 성과급 요구가 주주 가치와 투자 재원을 저해할 수 있다고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'과반 지위 확보' 초기업노조, 평택서 결의대회
로이터 "반도체 멈추면 글로벌 병목 현상 심화"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 창사 이래 첫 과반 노동조합인 초기업노조가 대규모 세 과시에 나서면서 주요 외신들이 일제히 우려를 표했다. 특히 반도체 생산 라인은 24시간 가동이 필수적인 만큼, 단 한 번의 가동 중단만으로도 삼성전자는 물론 인공지능(AI) 데이터 센터, 자동차, 스마트폰 등 전 세계 산업 전반에 막대한 손실이 불가피하다는 분석이다.

삼성전자 첫 과반 노조 지위를 확보한 '삼성전자 초기업노조'는 23일 오후 평택사업장 인근에서 성과급 상한제 폐지 등을 촉구하는 투쟁결의대회를 열었다. 이날 현장에는 경찰과 노조 측 추산 약 4만 명의 조합원이 참여했다. 로이터, 블룸버그, 닛케이 아시아 등 주요 외신들은 이번 사태가 글로벌 공급망에 가져올 파장에 주목하며 관련 내용을 비중 있게 보도했다.

[평택=뉴스핌] 김현우 기자 = 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. khwphoto@newspim.com

◆"반도체 멈추면 IT 공급망 우려"...외신 일제 경고

로이터통신은 지난 16일(현지시간) 보도를 통해 삼성전자 노조의 파업이 글로벌 공급망 전반에 미칠 파장에 대해 강한 우려를 나타냈다. 로이터는 "세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성전자의 생산에 차질이 빚어질 경우 AI 데이터 센터 운영을 위한 강력한 수요가 공급 병목 현상을 심화시킬 것"이라며 "이는 자동차와 컴퓨터, 스마트폰 산업 전체에 영향을 미칠 수 있다"고 전망했다.

[평택=뉴스핌] 김현우 기자 = 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. khwphoto@newspim.com

대만 디지타임스는 이번 파업 위기가 최악의 타이밍에 닥쳤다고 지적했다. 지난 3월 23일과 4월 15일 보도를 통해 "AI 서버의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 생산을 늘려야 하는 시기에 불거진 파업 가능성에 주목해야 한다"고 전했다. 이 매체는 반도체가 한국 전체 수출의 3분의 1 이상을 차지하는 핵심 기둥이라는 점을 강조하며, 파업이 글로벌 공급망뿐만 아니라 한국 경제 전반에 광범위한 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 특히 칩 가격의 변동, 한국 세수 감소, 나아가 삼성의 장기 투자 계획과 성장 동력까지 훼손할 수 있다는 분석이다.

테크 전문매체 샘모바일 역시 "노조가 최악의 시기에 파업을 결의했다"며 "생산 차질 위험이 상당히 높아졌으며 이는 삼성전자에게 전혀 편리하지 않은 시점"이라고 꼬집었다.

◆"420만 주주의 시선"...성과급 논란과 미래 투자 재원

블룸버그는 22일(현지시간) 자 보도에서 노사 간의 이익 배분 갈등을 심도 있게 분석했다. 매체는 대규모 이익 공유 요구가 정당한 성과 보상인지, 혹은 미래 투자 재원과 주주가치를 저해하는 요구인지에 대한 사회적 논의가 격화되고 있다고 전했다.

[평택=뉴스핌] 김현우 기자 = 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. khwphoto@newspim.com

특히 블룸버그는 삼성전자의 420만 주주들이 노조의 성과급 주장에 대해 회의적인 입장을 보이고 있다는 점을 강조했다. 주주들은 노조의 요구가 과도하며 해당 재원이 당장의 보상보다는 반도체 설계 분야의 의미 있는 인수합병(M&A)이나 차세대 기술 투자에 사용되기를 바라고 있다는 것이다. 블룸버그는 "성공의 결실을 과연 누가 소유하는가"라는 질문을 던지며 회사, 근로자, 주주, 그리고 인프라를 지원한 사회 전체 사이의 이해관계를 조명했다.

닛케이 아시아는 삼성의 최근 실적 호조가 기술적 우위보다는 전반적인 AI 붐에 기인했다는 애널리스트의 분석을 소개했다. 매체는 "노조와의 분쟁이 장기적인 시장 지위에 영향을 미칠 수 있다"고 경고하며, 기술력 경쟁이 치열한 시점에 불거진 내부 갈등이 향후 리스크가 될 수 있음을 시사했다.

◆천문학적 손실 겪은 글로벌 기업들…삼성에 던지는 교훈

로이터와 블룸버그 등 주요 외신들은 파업으로 인해 실적 악화를 겪은 글로벌 대기업들의 선례를 들어 삼성전자의 위기를 경고했다. 블룸버그는 미국 자동차 거물 GM과 포드가 2023년 말 발생한 전미자동차노조(UAW)의 동시 파업으로 각각 11억 달러와 13억 달러의 천문학적 손실을 기록했던 사례를 집중 조명했다. 당시 두 회사는 시가총액이 20% 폭락하는 후폭풍을 맞았으며, 이는 결국 미래 먹거리인 전기차 투자 전략의 차질로 이어지는 악순환을 낳았다.

로이터 역시 항공기 제조사 보잉의 사례를 통해 파업 여파를 짚었다. 보잉은 2024년 9월 3만 명이 넘는 인력의 대규모 파업으로 주력 기종 생산 라인이 멈춰 서며 약 60억 달러의 손실을 입은 바 있다. 이 여파로 주가는 30% 이상 급락했고, 현금 흐름 악화로 인해 신용등급까지 하락했다.

글로벌 이커머스 기업 아마존의 리스크도 언급됐다. 블룸버그는 아마존이 블랙프라이데이 등 성수기마다 반복되는 글로벌 파업으로 배송 지연 리스크가 상존하고 있으며, 인건비 상승 압박에 따라 영업이익 전망치가 하향 조정되는 등 주가 변동성에 시달리고 있다고 분석했다.

aykim@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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