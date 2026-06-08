농심 '백산수 심심런' 첫 대회 성료…소아암 환아에 2억 기부

한국백혈병소아암협회에 기부금 2억원·헌혈증 283장 전달

환아·가족 참여한 3㎞ 걷기부터 10㎞ 코스까지 운영

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 소아암 환아를 지원하기 위해 마련한 첫 나눔형 마라톤 대회를 성공적으로 마쳤다. 참가자들의 발걸음은 기부금과 헌혈증 전달로 이어지며 소아암 환아 치료 지원이라는 실질적인 사회공헌 성과로 연결됐다.

8일 농심은 지난 6일 여의도 한강공원에서 한국백혈병소아암협회와 함께 제1회 '백산수 심심런' 마라톤 대회를 개최했다고 밝혔다. 이번 대회에는 일반 참가자와 소아암 환아, 환아 가족 등 약 3000명이 참여했다.

농심 백산수 심심런 참가자들이 출발지에서 환아들의 쾌유를 응원하고 있다. [사진=농심 제공]

참가자들은 각자의 목적에 맞춰 3㎞, 5㎞, 10㎞ 세 가지 코스로 나뉘어 한강공원 일대를 달렸다. 3㎞ 코스는 소아암 환아와 가족들도 부담 없이 참여할 수 있도록 걷기 중심으로 운영됐으며, 5㎞와 10㎞ 코스는 일반 러너들이 기록과 완주를 목표로 참여할 수 있도록 구성됐다.

이번 행사는 단순한 마라톤 대회를 넘어 나눔의 의미를 더했다. 농심은 대회 종료 후 진행된 전달식에서 기부금 2억원과 임직원 헌혈 행사를 통해 모은 헌혈증 283장을 한국백혈병소아암협회에 전달했다. 기부금과 헌혈증은 소아암 환아들의 치료 지원에 사용될 예정이다.

현장에서는 환아들이 직접 참가한 '제6회 세계 소아암의 날 그림 공모전' 시상식도 함께 열렸다. 이날 시상식에서는 유아부 대상 김민서 어린이, 아동부 대상 김윤서 어린이 등 총 96명이 수상했다. 농심 관계자는 "참가자들의 건강한 발걸음이 모여 소아암 환아들에게 실질적인 희망과 도움을 전할 수 있었다"며 "앞으로도 다방면의 지원 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com