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삼성전자 평택 '3.7만명' 집결…외신 "글로벌 AI 공급망 변수"

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자노조가 21일 평택 캠퍼스에서 3만7000명 집회를 연다.
  • 성과급 상한 폐지와 15% 지급을 요구하며 내달 21일 총파업을 예고한다.
  • 외신들은 AI 반도체 공급난 심화와 2~3조원 손실을 경고한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23일 대규모 결의대회…성과급 상한 폐지 등 요구
블룸버그 등 "HBM 주도권 회복 시점서 심각한 차질"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자의 최대 생산 거점인 평택 캠퍼스에서 대규모 결의대회가 예고된 가운데, 성과급 체계를 둘러싼 노사 갈등이 글로벌 인공지능(AI) 반도체 공급망의 핵심 변수로 부상했다. 노조가 내달 말 총파업을 공식화하며 배수진을 친 상황에서 주요 외신들은 이번 사태가 메모리 공급난을 심화시키고 산업 전반에 막대한 경제적 타격을 줄 수 있다고 경고했다.

21일 반도체 업계에 따르면, 삼성전자노동조합 공동투쟁본부는 오는 23일 오후 평택사업장에서 약 3만 7000명의 조합원이 참여하는 대규모 집회를 개최한다. 노조는 성과급 상한 폐지와 영업이익 15% 지급 등을 요구하며 보상의 투명성을 강조하고 있다. 이번 집회는 다음달 21일부터 예고된 총파업의 동력을 확인하는 중대 분수령이 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 지난 17일 오전 서울 서초구 삼성전자빌딩 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 선언 기자회견을 열고 구호를 외치고 있다. 2026.04.17 aykim@newspim.com

글로벌 외신들은 이번 갈등이 단순한 노사 문제를 넘어 AI 패권 경쟁에 미칠 파장에 주목하고 있다. 블룸버그는 글로벌 AI 경쟁이 정점에 달한 시점에서 발생한 이번 차질이 고대역폭메모리(HBM) 시장 주도권 회복이 시급한 삼성에 심각한 위협이 될 것으로 분석했다. 특히 내부 결속이 흔들릴 경우 경쟁사들에 전략적 기회를 제공하게 될 것이라는 진단을 내놨다.

생산 인프라 마비에 따른 전방 산업의 연쇄 타격 가능성도 제기된다. 로이터와 신화통신은 평택 캠퍼스 가동률이 하락할 경우 AI 데이터센터와 서버에 필수적인 메모리 공급망에 병목 현상이 발생할 수 있다고 보도했다. 이는 결국 스마트폰, 컴퓨터를 넘어 자동차 산업 전반으로 영향이 확산되어 글로벌 반도체 수급난을 악화시킬 수 있다는 우려다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 지난 17일 오전 서울 서초구 삼성전자빌딩 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 선언 기자회견을 열고 구호를 외치고 있다. 2026.04.17 aykim@newspim.com

경제적 손실 규모에 대한 구체적인 분석도 잇따랐다. 외신들은 파업이 장기화될 경우 삼성전자의 직접적인 영업 손실이 2조~3조 원에 이를 것으로 추산했으며 공정 특성상 가동 중단 후 정상화까지 걸리는 시간을 고려하면 실제 피해는 이를 상회할 것으로 내다봤다. 월스트리트저널은 적기 공급이 생명인 반도체 산업에서 이러한 갈등이 반복될 경우 글로벌 빅테크 기업들이 대체 공급처를 찾게 되어 한국 기업의 경쟁력에 부담이 될 것이라고 지적했다.

현재 삼성전자는 경영 환경의 불확실성을 이유로 업계 상위 수준의 보상을 제시하며 기존 체계 유지를 주장하고 있지만, 노조는 설비 백업 문제 등을 거론하며 파업 시 손실 규모가 최대 30조 원에 달할 수 있다는 입장을 굽히지 않고 있다. 시장조사업체들 역시 메모리 가격 상승과 납기 지연 가능성을 언급하며 이번 사태를 과거와는 다른 엄중한 상황으로 평가하고 있다.

aykim@newspim.com

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애플 팀 쿡 시대 막 내린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 21일(현지시간) 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장을 팀 쿡의 후임 최고경영자(CEO)로 선임한다고 발표했다. 애플은 이날 터너스 수석 부사장이 오는 9월 1일부로 CEO로서 임기를 시작한다고 밝혔다. 쿡 CEO는 이사회 의장으로 자리를 옮긴다. 이번 인사는 쿡 CEO가 스티브 잡스 사망 직전인 2011년 CEO직을 이어받은 이후 14년 만의 첫 수장 교체다. 터너스는 애플의 여덟 번째 CEO가 된다. 애플은 성명에서 "쿡은 터너스와 원활한 인수인계를 위해 여름까지 CEO 역할을 계속 수행할 것"이라고 밝혔다. 비상임 이사회 의장인 아서 레빈슨은 같은 날 선임 독립이사로 역할이 바뀐다. 쿡 CEO는 성명에서 "애플 CEO로 일한 것은 내 인생 최고의 특권이었다"며 "애플을 온 마음을 다해 사랑한다"고 했다. 그러면서 "고객의 삶을 풍요롭게 하고 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 한결같이 헌신해온 독창적이고 혁신적이며 창의적인, 그리고 깊은 배려심을 가진 팀원들과 함께할 기회를 가졌던 것에 진심으로 감사하다"고 밝혔다. CNBC에 따르면 애플의 시가총액은 쿡 재임 기간 약 24배나 급증해 이날 종가 기준 4조 달러를 기록했다. 같은 기간 매출은 4배나 증가했다. 쿡 CEO는 애플워치와 에어팟, 비전 프로 등 웨어러블 기기 사업을 이끌었다.  터너스는 쿡보다 하드웨어 전문가로, 펜실베이니아대학교 기계공학과를 졸업한 지 4년 만에 애플에 입사해 인생의 절반가량을 애플에서 보냈다. 아이폰과 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 비전 프로 등 애플의 핵심 하드웨어 엔지니어링팀 전반을 총괄해왔다. 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그가 그를 차기 CEO 유력 후보로 조명한 바 있을 정도로 업계에서는 이번 애플의 결정을 예고된 인사로 받아들이고 있다. 전문가들은 터너스 신임 CEO가 풀어야 할 과제가 만만치 않다고 지적한다. 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책으로 공급망이 갈수록 복잡해지고 있으며, 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 따른 메모리 부족 문제도 지속하고 있다. 애플의 주가는 CEO 교체 발표 이후 정규장 마감 후 시간 외 거래에서 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 5시 10분 애플은 전장보다 0.96% 내린 270.44달러를 기록했다.  존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.21 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-04-21 06:10
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日, 호주에 모가미급 11척 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 정부와 미쓰비시중공업이 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업의 최종 사업자로 공식 확정되면서, 모가미급 개량형 11척을 공급하는 대형 계약을 따냈다. 총사업비는 옵션을 포함해 최대 150억달러(약 20조원) 규모로 추산된다. 일본의 이번 수주는 2014년 '방위장비이전 3원칙' 도입 이후 일본이 성사시킨 최대 완성 무기 수출이란 점이 의미를 가진다. 호주 ABC방송과 로이터·AFP 등 주요 외신도 이번 계약을 "2차대전 이후 일본 방산 수출사에서 가장 상징적인 대형 함정 수출 사례"로 소개하며, "일본이 전통적인 '무기 수출 금기국' 이미지를 벗어나 새로운 위상을 구축하고 있다고" 전했다. ◆모가미급, 4800톤급 스텔스 다목적 호위함 = 호주가 선택한 플랫폼은 일본 해상자위대가 운용 중인 만재 4800톤급 모가미급(FFM) 개량형으로, 평시 해상교통로 경계·감시 임무뿐 아니라 대잠·대공·대수상·기뢰전까지 통합 수행하도록 설계된 다목적 호위함이다. 레이더 반사면적을 줄인 스텔스 선체 형상과 통합 마스트, 최신 통합전투체계를 적용해 중형급임에도 고밀도 임무 수행이 가능한 것이 특징이다. 특히 함내 각종 장비·시스템의 자동화 수준을 대폭 끌어올려 승조원 규모를 약 90명 수준으로 줄인 점이 운용유지비 절감과 인력 운용 효율 측면에서 높은 평가를 받았다. 독일 MEKO(다목적용 모듈 조합형 전투함) 계열과의 경쟁에서 호주가 일본안을 택한 결정적 요인으로 지목된다. 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업에서 최종 사업자로 선정된 일본 미쓰비시중공업의 모가미급 개량형 호위함 조감도. 최대 150억달러(약 20조원) 규모, 11척 일괄 수출 계약으로 2차대전 이후 일본 방산사(史) 최대 함정 수출 사례로 평가된다. [사진 출처=미쓰비시중공업] 2026.04.21 gomsi@newspim.com ◆잠수함·초계기 수출 좌절 뒤에 얻은 첫 성과 = 일본은 2014년 '무기수출 3원칙'을 대체하는 '방위장비이전 3원칙'을 도입하며 동맹·우방국에 대한 무기 수출 길을 열었다. 하지만 실제로는 오랫동안 의미 있는 완성무기 수출 실적을 만들지 못했다는 평가를 받아왔다. 대표적으로 2010년대 중반 호주 차세대 재래식 잠수함 사업에서 소류급 수출형을 앞세워 약 44조원 규모 수주전에 나섰지만, 기술이전 범위와 산업협력 조건 등에서 불리하게 작용해 프랑스에 사업을 내준 바 있다. 영국을 상대로 한 P-1 해상초계기 수출 시도 역시 비용 문제와 정치·전략적 고려가 겹치며 최종 선정에 실패하면서, "규제는 풀었지만 수출 경험과 레퍼런스 부족으로 번번이 고배를 마셨다"는 자성론을 낳았다. 이번 호주 모가미급 호위함 수출은 이런 잇단 좌절 끝에 얻어낸 첫 대형 완성무기 수출 사례라는 점에서, 일본 방산 수출 전략이 본격적인 '실적 단계'로 넘어가는 분기점으로 받아들여지고 있다. ◆범정부 수출 사령탑 추진 = 일본 정부는 이번 수주를 계기로 외무성·방위성·경제 관련 부처 국장급 인사가 참여하는 범정부 무기 수출 컨트롤타워 신설을 추진하며, 제도·조직 차원의 체질 개선에 나서고 있다. 핵심은 '방위장비이전 3원칙' 운용지침 가운데 살상력이 높은 무기 수출을 5개 유형으로만 제한해 온 구조를 재검토해, 예외 인정 범위를 과감히 넓히거나 사실상 폐지하는 쪽으로 방향을 잡는 데 있다. 지금까지는 각 건별로 "수출 가능한 품목을 찾아 예외를 허용하는 방식"이었다면, 앞으로는 처음부터 수출을 염두에 두고 법·제도와 정부 조직을 다시 설계하는 방식으로 패러다임을 바꾸겠다는 것이다. 이를 통해 일본은 호주형 모가미급을 포괄적 모델로 삼아 인도·태평양 역내 제3국으로 수출을 확장하는 구상까지 모색하고 있다는 관측이 제기된다. ◆'무기 수출 대국' 노리는 일본… K-방산과 정면 경쟁 구도 = 모가미급 11척 수출 계약은 일본이 '전쟁 가능한 국가' 논쟁을 넘어, 방위산업을 본격적인 수출·성장 산업으로 삼겠다는 의지를 대외적으로 드러낸 신호탄이라는 지적이다. 일본은 이번 사례를 발판으로 호주·영국·인도 등 인도·태평양 파트너 국가에 대한 함정·미사일·센서 체계 수출을 확대하고, 자국 조선·방산업계의 생산 기반을 유지·확대하는 선순환을 노리고 있다. 반면, 한국은 리튬이온 배터리 탑재 재래식 잠수함과 전차·자주포 패키지 계약을 앞세워 중동·동유럽·동남아 시장에서 이미 공격적인 수출 실적을 축적해 왔다. 그 결과로 양국은 글로벌 해양·지상 방산 시장에서 정면으로 부딪치는 '창과 방패의 경쟁 구도'로 빠르게 재편되고 있다. 일본이 호주에서 전후 최대 호위함 딜을 따냈다면, 한국은 폴란드 등에서 초대형 패키지 계약을 기반으로 연간 방산 수출 200억~300억달러를 노리는 상황이다. 인도·태평양과 중동을 축으로 한 '한일 방산 수출대전'이 본격 점화된 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-04-21 00:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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