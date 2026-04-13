삼성전자 노조 "45兆 성과급 달라"…R&D·투자 흔들리나

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노조가 13일 올해 영업이익 15%인 45조 원 성과급을 요구했다.
- 이는 지난해 R&D 투자비와 주주 배당금을 초과해 미래 AI 투자에 위협이 된다.
- 파업 예고와 부문 간 형평성 논란이 회사 자금 배분을 흔든다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DS 쏠림 심화에 사업부 형평성 논란 확산
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노동조합이 올해 예상 영업이익의 15%에 달하는 약 45조 원을 성과급 재원으로 요구한 것으로 알려지면서 인공지능(AI) 반도체 주도권 확보를 위한 미래 투자 로드맵에 비상이 걸렸다는 분석이 제기된다. 노조가 제시한 요구액이 지난해 회사의 전체 연구개발(R&D) 투자비와 주주 배당금을 상회하면서 기업의 자금 배분 구조 자체가 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.
13일 업계에 따르면 삼성전자 노조는 최근 1분기 실적 호조를 기점으로 성과급 산정 기준을 영업이익의 15%로 상향해 제시한 것으로 전해졌다. 이는 시장 일각에서 제기된 연간 영업이익 최대 300조 원 전망을 노조 측이 인용하며 나온 수치로 풀이된다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 올해 삼성전자 연간 영업이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 297조5478억 원이다. 노조의 요구가 수용될 경우 성과급 재원만 약 44조6321억 원에 달할 것으로 전망된다.
이 같은 요구안은 삼성전자가 고수해 온 기술 투자 선순환 구조를 근본적으로 위협할 수 있다는 지적이다. 노조가 산출한 45조 원 규모의 재원은 지난해 삼성전자가 집행한 총 R&D 투자비(37조7548억 원)보다 18.3%나 많을 뿐만 아니라, 지난해 400만 주주에게 지급된 연간 배당금 총액(11조1079억 원)의 4배를 상회하는 수준으로 파악된다. 미래 경쟁력의 핵심인 기술 개발 비용보다 임직원 성과급 지출이 커지는 현상에 대한 비판이 제기되는 배경이다.
단일 보상 규모가 대형 인수합병(M&A) 실탄을 통째로 소진하는 수준이라는 점도 경영 부담을 키우는 요소다. 45조 원 규모의 자금은 과거 삼성전자가 인수한 전장기업 하만(9조 원)의 5배에 달하며, SK하이닉스가 인텔 낸드 사업부를 인수할 당시 투입한 자금(10조3000억 원)보다도 4.5배가량 많다. 글로벌 AI 주도권 확보를 위해 유망 기업 인수가 시급한 시점에 막대한 자금이 일시적 보상으로 전환될 경우 미래 먹거리 선점 기회를 놓칠 수 있다는 우려가 지배적이다.
반도체 업계 관계자는 "구성원들과 성과를 공유하는 취지에는 공감하지만, R&D 투자액을 넘어서는 요구는 기업의 영속성을 저해하는 결과를 초래할 수 있다"며 "글로벌 기술 패권 경쟁이 격화되는 상황에서 투자 재원이 성과급으로 편중될 경우 차세대 설비 투자가 위축될 수밖에 없다"고 지적했다.
회사 입장에서는 보상 체계의 불균형으로 인한 내부 갈등도 우려되는 부분이다. 올해 영업이익의 90% 이상이 반도체(DS) 부문에서 발생할 것으로 전망되는 상황에서 노조의 요구안이 확정될 경우 특정 사업부에만 보상이 집중되는 쏠림 현상이 불가피할 전망이다. 노조 측 계산에 따르면 DS 부문 직원은 1인당 평균 6억2000만 원(세전)의 성과급을 수령하게 될 것으로 추산되는데, 이는 가전이나 모바일 등 타 부문 임직원과의 형평성 논란으로 이어져 조직 사기를 저하시킬 수 있다.
노조는 협상이 결렬될 경우 다음 달 21일부터 6월 7일까지 약 2주간의 총파업을 단행한다는 방침이다. AI 메모리 수요 급증으로 고객사와의 수주 계약이 긴박하게 이어지는 슈퍼사이클 진입기에 파업이 현실화할 경우 글로벌 공급망 리스크로 번질 가능성이 크다. 생산 공정 자동화로 단기적인 공급 차질은 제한적일 것이라는 관측이 우세하지만, 공급망 불확실성 자체가 대외 신인도에 타격을 줄 수 있다는 점은 기업에 큰 부담이다.
재계 관계자는 "주주 배당금의 4배에 달하는 성과급 요구는 시장과 주주들의 거센 반발을 불러올 수 있는 사안"이라며 "파업으로 인한 불확실성이 주가에 악영향을 미치고 확보한 수주 기회에도 찬물을 끼얹을 수 있는 만큼 노사가 한 발씩 양보해 접점을 찾아야 한다"고 제언했다.
aykim@newspim.com