"쪼개 먹일 필요 없네"…대웅펫, 소형 반려동물용 'UDCA정 50mg' 출시

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기존 200mg 제품 분할 필요 없어…정량 처방 용이

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 대웅펫이 소형견과 고양이를 위한 저용량 우르소데옥시콜산(UDCA) 제제를 선보이며 동물용 의약품 라인업 확대에 나섰다.

대웅펫은 동물용 UDCA 제제의 신규 저용량 라인업인 'UDCA정 50mg'을 출시했다고 8일 밝혔다. UDCA정 50mg은 국내 동물용의약품 중 UDCA 50mg 정제로 허가받은 최초 제품으로, 체중이 작은 반려동물의 처방 및 투약 편의성을 높이기 위해 개발됐다.

대웅펫 신제품 'UDCA정 50mg' 제품 [사진=대웅펫 제공]

그동안 소형견과 고양이의 경우 체중에 맞는 용량 조절을 위해 고함량 정제를 나누거나 분쇄해 사용하는 사례가 많았다. 특히 2~5㎏ 수준의 반려동물에서는 정량 처방이 쉽지 않아 동물병원 현장의 부담으로 지적돼 왔다.

UDCA정 50mg은 기존 200mg 제품보다 크기를 줄인 초소형 정제로, 별도 분쇄 과정 없이 체중에 맞춰 정제 단위로 처방할 수 있도록 설계됐다. 허가 기준에 따라 체중 1㎏당 10~15mg을 하루 1~2회 투여할 수 있어 다양한 체중의 반려견과 반려묘에 적용 가능하다.

최근 반려동물 고령화로 만성 간질환과 담즙산 대사 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데, 대웅펫은 저용량 제품을 통해 임상 현장의 수요를 적극 공략한다는 계획이다.

대웅펫 관계자는 "동물병원에서 꾸준히 제기된 처방 불편을 개선하기 위해 개발한 제품"이라며 "반려동물의 투약 편의성과 치료 환경 개선에 기여할 수 있도록 공급을 확대할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com