대웅제약, 턴바이오 핵심 플랫폼 전격 인수…역노화 신약 시대 연다

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노화만 되돌리는 '부분 리프로그래밍' 기술 확보

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약이 미국 바이오기업 턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies)의 핵심 기술 자산을 확보하며 노화 질환 치료제 개발에 본격적으로 나선다.

대웅제약은 턴바이오 핵심 자산의 경매 낙찰을 통해 관련 기술 자산 및 권리를 확보했다고 21일 밝혔다.

[로고=대웅제약]

이번 자산 도입은 노화를 조절 가능한 생물학적 과정으로 보고 질환의 근본 원인에 접근하기 위한 전략의 일환이다. 대웅제약은 그룹 차원의 노화 질환 연구개발(R&D) 역량을 강화하고 글로벌 경쟁이 본격화되는 노화 치료 분야에서 선도적 입지를 확보한다는 계획이다.

턴바이오의 ERA 플랫폼은 노화된 세포에 리프로그래밍 인자를 mRNA 형태로 전달해 세포 기능을 보다 젊고 건강한 상태로 회복시키는 '부분 리프로그래밍(Partial Reprogramming)' 기술이다. 세포의 고유 특성은 유지하면서 기능 저하만 선택적으로 개선하는 방식으로, 차세대 노화 질환 치료 접근법으로 주목받고 있다.

특히 이번 자산 확보는 한올바이오파마가 턴바이오와 공동 연구를 통해 축적한 경험을 기반으로 이뤄졌다는 점에서도 의미가 있다. 한올바이오파마는 앞서 턴바이오와 기술도입 계약을 체결하고 노화성 질환 치료제 개발 가능성을 모색해 왔으며, 대웅제약과 함께 턴바이오에 투자하며 협력 기반을 구축한 바 있다.

대웅제약은 한올바이오파마의 연구 경험과 자사 연구개발 역량을 연계해 노화 관련 안과·청각 질환 등으로 연구를 확대할 방침이다.

최근 글로벌 제약·바이오 업계에서는 고령화와 건강수명 연장에 대한 관심이 커지면서 노화 자체의 생물학적 메커니즘을 조절하는 기술이 미래 핵심 분야로 부상하고 있다. 국내에서도 노화 제어와 재생의학 연구가 활발해지며 산업적 관심이 확대되는 분위기다.

대웅제약은 이번 자산 도입을 계기로 mRNA 및 전달 기술, 질환별 개발 전략, 글로벌 사업화 역량을 결합해 차세대 노화 질환 파이프라인 확보에 나설 계획이다.

박성수 대웅제약 대표는 "노화 연구는 특정 질환을 넘어 미래 의학의 패러다임을 바꿀 핵심 분야"라며 "플랫폼 기술 확보를 통해 노화 질환의 근본 원인에 접근할 수 있는 차세대 치료 전략을 고도화하고 글로벌 수준의 연구개발 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com