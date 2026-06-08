동서식품, 여름 겨냥 '카누 아이스 캡슐' 확대…홈카페 수요 잡는다

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'라이블리 브리즈'·'인피니트 피크' 출시…로스팅·풍미 선택 폭 확대

네스프레소 호환 '카누 썸머 블렌드'도 시즌 한정 재출시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동서식품이 본격적인 여름철을 맞아 아이스 커피 수요 공략에 나선다. 집에서도 취향에 따라 아이스 아메리카노를 즐기는 소비자가 늘어나는 가운데, 캡슐커피 브랜드 '카누 바리스타'의 아이스용 캡슐 라인업을 확대한다.

8일 동서식품은 카누 바리스타 머신 전용 아이스용 캡슐 2종을 새롭게 출시한다고 밝혔다. 이번에 선보이는 제품은 '카누 라이블리 브리즈'와 '카누 인피니트 피크'다. 기존 아이스용 캡슐인 '카누 조이풀 스노우', '카누 와일드 워터폴'에 이어 제품 선택지를 넓혔다.

동서식품 '카누 바리스타' 아이스용 캡슐 2종. [사진=동서식품 제공]

'카누 라이블리 브리즈'는 카누 바리스타 라인업 중 가장 라이트한 로스팅이 특징이다. 자연 건조한 에티오피아 원두를 블렌딩해 산뜻한 산미와 청량감을 살렸으며, 달콤한 베리류 향미와 와인 향을 깔끔하게 즐길 수 있도록 했다.

'카누 인피니트 피크'는 묵직한 바디감과 깊은 풍미를 선호하는 소비자를 겨냥한 제품이다. 고품질 콜롬비아 원두를 블렌딩해 아이스로 마셔도 진한 맛을 느낄 수 있으며, 깊이 있는 쓴맛과 고소한 견과류 향미, 은은한 그을음 향이 조화를 이룬다.

동서식품은 지난해 출시 이후 소비자 호응을 얻은 네스프레소 호환 캡슐 '카누 썸머 블렌드'도 여름 시즌 한정으로 재출시한다. 조아미 동서식품 마케팅 매니저는 "국내 소비자들이 가장 선호하는 아이스 아메리카노를 로스팅 강도와 풍미에 따라 다양하게 즐길 수 있도록 아이스용 캡슐 라인업을 확대했다"고 말했다.

mkyo@newspim.com