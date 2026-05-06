얼음물에도 1초 컷…카누, '아이스 샷'으로 여름 커피시장 정조준

AI 핵심 요약beta
- 동서식품이 6일 카누 아이스 샷 아메리카노를 출시했다.
- 찬물 빠른 녹는 공법과 1.8g 더블 스틱으로 간편 진한 맛 구현했다.
- 여름 트렌드 겨냥 10·50입 출시하고 TV광고·시음 행사 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동서식품이 아이스 커피 수요 증가에 맞춰 신제품 '카누 아이스 샷 아메리카노'를 출시하며 여름 커피 시장 공략에 나섰다. 이번 제품은 찬물에도 빠르게 녹는 전용 공법과 대용량 스틱을 적용해 스틱 하나만으로도 간편하게 아이스 아메리카노를 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다.
6일 동서식품은 오랜 커피 제조 기술력을 바탕으로 찬물에서도 잘 녹는 공법을 적용했다고 설명했다. 기존 '카누 미니 아메리카노'(0.9g) 대비 두 배 용량인 1.8g 더블 사이즈 스틱을 적용해 별도 추가 스틱 없이도 충분한 커피 양과 진한 농도를 구현했다.
맛 구현에도 공을 들였다. 콜롬비아·브라질·코스타리카 원두를 다크 로스팅해 견과류의 고소한 풍미와 묵직하면서도 깔끔한 바디감을 살렸다. 최근 RTD(즉석음용) 커피와 아이스 커피 중심으로 재편되는 여름철 소비 트렌드를 겨냥해 아이스 아메리카노에 최적화된 맛을 구현했다는 설명이다.
제품은 10개입과 50개입 두 가지 형태로 출시되며, 카누 아이스 샷 텀블러와 함께 구성한 50개입 한정판 패키지도 선보인다. 동서식품은 신제품 출시를 기념해 모델 공유가 출연하는 신규 TV 광고를 5월 중 공개하고, 전국 대형마트에서 시음 행사도 진행할 예정이다.
동서식품 김준영 마케팅매니저는 "카누 아이스 샷 아메리카노는 찬물에서도 빠르게 녹고 스틱 하나만으로도 충분히 진한 맛을 구현한 제품"이라며 "앞으로도 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 편의성과 품질을 동시에 만족시키는 제품을 선보이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com