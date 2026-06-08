식봄 통합배송, 이용자 101% 늘었다…외식업 식자재 발주 바꾼다

CJ프레시웨이 23개 물류 거점 기반…냉장·냉동 상품도 익일 일괄 배송

외식 사업자 주문 부담 줄이고 판매사 판로 확대…20여 곳 신규 입점 예정

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 식자재 오픈마켓 '식봄'의 통합배송 서비스가 외식 사업자들의 호응 속에 빠르게 성장하고 있다. 여러 판매사의 식자재를 한 번에 주문하고 다음날 일괄 수령할 수 있다는 점이 발주 업무 효율을 높이며 이용 확대를 이끌고 있다.

8일 마켓보로는 식봄 통합배송 이용자 수가 전년 대비 101% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 관련 거래액은 3.3배 늘었다. 통합배송은 여러 판매사의 상품을 한데 모아 다음날 일괄 배송하는 원스톱 물류 서비스다. 외식 사업자가 신선식품, 가공식품, 소모품 등을 거래처별로 각각 주문하고 따로 수령해야 했던 기존 방식의 불편을 줄인 것이 특징이다.

식자재 오픈마켓 식봄_앱 이용 화면 예시. [사진=cj프레시웨이 제공]

식봄의 통합배송은 CJ프레시웨이의 전국 23개 물류 거점과 콜드체인을 기반으로 운영된다. 외식 사업자가 전날 주문한 상품은 각 판매처에서 거점 물류센터로 모인 뒤 다음날 오전 중 일괄 배송된다. 냉장·냉동 상품은 사업장 내 보관 설비까지 안전하게 입고돼 신선식품 관리 부담을 낮췄다.

수요는 신선식품 사용량이 많은 외식 사업장을 중심으로 확대되고 있다. 샤브샤브 전문점, 양식 레스토랑 등 다품목 식자재를 취급하는 업종에서 이용이 두드러진다. 상품별 주문처와 배송 일정을 따로 관리해야 하는 부담을 줄이고, 식자재 입고 효율을 높일 수 있다는 점이 주요 요인으로 꼽힌다.

통합배송은 식품 제조·유통사에도 새로운 온라인 판로로 주목받고 있다. 자체 물류 조직이나 배송망이 없어도 전국 외식 사업자에게 상품을 안정적으로 공급할 수 있기 때문이다. 마켓보로는 이달부터 20여 개 신규 판매사가 단계적으로 입점해 상품 판매를 시작할 예정이라고 밝혔다.

식봄은 CJ프레시웨이와 물류 협력을 강화하며 통합배송 취급 품목과 판매사 수를 확대할 계획이다. 박성민 마켓보로 대표는 "외식 사업자에게는 식자재를 간편하게 주문하고 안전하게 받아볼 수 있는 구매환경을, 입점 판매사에게는 물류 부담 없이 고객을 만날 수 있는 온라인 판로를 제공하고 있다"며 "식자재 거래 효율과 서비스 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com