[속보] 李대통령 "주가조작·민생범죄 엄단…특권 해체 구조개혁도 이행"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 8일 "시장 질서를 교란하는 주가조작, 부동산 범죄 등 민생범죄는 철저히 엄단하고, 특권 해체를 위한 구조개혁 과제도 흔들림 없이 이행할 것"이라고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 취임 1주년을 맞아 열린 기자회견에서 "국민 삶을 저해하는 반칙과 특권, 불공정은 아무리 사소해 보이는 문제라도 단호히 바로잡고, 사회 곳곳의 '비정상의 정상화'를 더욱 강력히 추진하겠다"며 이같이 밝혔다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
hyun9@newspim.com
[속보] 李대통령 "주가조작·민생범죄 엄단…특권 해체 구조개혁도 이행"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 8일 "시장 질서를 교란하는 주가조작, 부동산 범죄 등 민생범죄는 철저히 엄단하고, 특권 해체를 위한 구조개혁 과제도 흔들림 없이 이행할 것"이라고 말했다.