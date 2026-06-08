성과 강조한 '2026 롯데 어워즈'...대상에 롯데호텔

2026 롯데 어워즈 개최…신동빈 회장 등 100명 참석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데그룹이 한 해 동안 우수한 성과를 창출한 임직원과 조직을 격려하는 '2026 롯데 어워즈'를 개최했다. 올해 최고 영예인 대상은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 주요 행사를 성공적으로 지원한 롯데호텔앤리조트가 차지했다.

롯데는 8일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 롯데 어워즈를 열고 대상과 브랜드·CX디자인, 연구개발(R&D), 챌린지 부문 수상자를 선정했다고 밝혔다. 행사에는 신동빈 롯데그룹 회장과 계열사 대표이사, 수상자 등 100여 명이 참석했다.

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

대상을 받은 롯데호텔앤리조트는 지난해 경주에서 열린 APEC 정상회의 만찬을 비롯한 주요 공식 행사의 의전과 케이터링을 맡아 성공적으로 운영했다는 평가를 받았다. 행사 기간 400여 명의 조리·서비스 인력을 현장에 투입하고 사전 서비스 교육을 진행하는 등 전사적 역량을 집중해 글로벌 고객 접점 확대와 브랜드 가치 제고에 기여했다.

영업·마케팅 부문 최우수상은 흑백요리사 나폴리맛피아 협업 상품을 선보인 롯데GRS, '칸쵸' 성장세를 이끈 롯데웰푸드, 친환경 플라스틱 TV 하우징 적용으로 시장 지배력을 강화한 롯데첨단소재가 수상했다. R&D 부문에서는 배터리 분리막용 폴리프로필렌(PP) 제품을 개발한 롯데기초소재가 선정됐다.

올해 처음 신설된 브랜드·CX디자인 부문에서는 하이엔드 주거 브랜드 '르엘'의 가치를 높인 롯데건설과 매장 리뉴얼을 통해 고객 경험 혁신에 나선 롯데GRS가 수상했다. 챌린지 부문은 친환경 고흡수성 수지의 사업화를 토양 보습제 시장으로 전환하는 데 성공한 롯데정밀화학에 돌아갔다.

롯데는 롯데 어워즈를 통해 고객 가치 창출과 혁신 성과를 확산하고 도전적인 조직 문화를 강화해 나간다는 방침이다.

nrd@newspim.com