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2026.06.08 (월)
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'육군 중장 전용석' 깬 방진회… 첫 민간 상근부회장에 이남우 전 보훈처 차장

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  • 방위산업진흥회가 6일 첫 민간인 상근부회장으로 이남우 전 국가보훈처 차장을 선출했다.
  • 방진회는 정관을 고쳐 '예비역 육군 중장 전용석'을 폐지하고 민간 전문가에게 상근부회장 자격을 개방했다.
  • 업계는 정책·산업 이해도가 높은 관료 출신 선임을 환영하면서도, 방산 수출·중소업체 지원 등 과제 해결 성과로 평가하겠다고 했다.

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국방부 기획·주한미군기지이전 업무 거친 관료 출신
정관서 '육군 중장' 요건 삭제… 공개 공모로 관료·민간 전문가에 '개방'
방진회 부회장, 800여 방산업체 대정부 창구 역할
국방부 기획·주한미군기지이전 업무 거친 관료 출신
정관서 '육군 중장' 요건 삭제… 관료·민간 전문가에 '개방'

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위산업진흥회(방진회)는 첫 민간인 상근부회장으로 이남우 전 국가보훈처 차장을 선출했다. 방진회 설립 50년 만에 상근부회장 직위를 '예비역 육군 중장 전용석'에서 민간 전문가에게까지 개방한 것이다.

방산업계에 따르면, 방진회는 최근 상근부회장 공개 모집 절차를 진행해, 지원자 7명 가운데 이남우 전 국가보훈처 차장을 최종 선출했다. 방진회는 이사회 의결과 방위사업청 승인 절차를 거쳐 이달 중 신임 상근부회장을 공식 취임시키는 일정을 준비 중인 것으로 전해졌다.

상근부회장은 명목상 비상근 회장을 보좌하는 자리지만, 실제로는 800여 개 방산업체를 대표하는 상근 수장으로 정부·국회·군과의 교섭을 총괄한다. 국내외 방산 전시회와 홍보 사업, 각종 보증·지원 프로그램도 상근부회장 지휘 아래 운영되는 만큼, 방산업계에서는 사실상 방진회의 '실질 대표' 자리로 받아들여져 왔다.

방진회는 군사정권 시기인 1976년 설립 당시 정관에 '상근부회장은 육군 중장 출신 장성으로 보한다'는 규정을 두어, 상근부회장 보직을 육군·육사 출신 예비역 중장에게 사실상 독점적으로 부여해 왔다. 이로 인해 상근부회장은 특정 군 출신 인사들의 순환 보직처럼 인식됐고, 이번 공개 모집에서도 지원자 대부분이 군 예비역 출신이었다는 후문이다.

그러나 방산 수출 확대와 민·군 협력 사업이 급증하는 상황에서, 업계에서는 "회원사 이해를 대변해야 할 상근부회장 자리가 정치·군 인맥 중심으로 운영된다"는 비판이 누적돼 왔다. 특히 방산 수출 계약, 해외 마케팅, 기술협력 사업 등 산업 현안과 직결된 의제를 다루기 위해서는 정책·산업·금융에 두루 밝은 인사가 필요하다는 요구가 강하게 제기됐다.

이 같은 문제 제기를 반영해 방진회는 올해 3월 상근부회장 공개 모집 공고를 내고 정관을 개정했다. 새 자격 요건은 '방위산업 발전에 기여할 수 있는 학식과 덕망을 갖춘 자'와 '본회 회원사에 소속되지 않은 자' 등으로 재정비됐고, 공직자윤리법 적용 대상자는 정부공직자윤리위원회 승인을 거치도록 하는 단서가 추가됐다.

한국방위산업진흥회(방진회) 신임 상근부회장으로 선출된 이남우 전 국가보훈처 차장. [사진=이남우 제공] 2026.06.08 gomsi@newspim.com

이남우 신임 상근부회장은 서울 명지고와 서울대 법학과를 졸업한 뒤, 미국 캘리포니아주립대 샌디에이고(UCSD)에서 국제관계학 석사를 취득한 행정고시(35회) 출신 관료다. 국방부에 발령받아 이후 보건복지관, 주한미군기지이전사업단 기획부장, 국방부 기획관리관 등을 거치며 국방 예산·정책 기획과 한미 연합전력 재배치 사업을 두루 경험했다.

국방부 퇴임 후에는 LIG넥스원 자문위원으로 활동하며 방산기업의 연구개발(R&D)과 수출 프로젝트 자문을 맡아, 산업계 현장과의 접점을 넓혔다. 그는 방진회 상근부회장 공모에 지원하기 위해 최근 자문직을 내려놓은 것으로 전해지며, 관료·군·산업계를 두루 아우르는 네트워크를 갖춘 인사로 평가된다.

방산업계 관계자는 "정관 개정을 통해 '예비역 육군 중장'이라는 좁은 잣대를 내려놓고, 정책·산업 이해도가 높은 인사를 상근부회장으로 선발한 것은 방향 전환의 신호"라며 "특히 국방부 기획·예산과 주한미군기지이전사업을 경험한 관료 출신이기 때문에, 정부·군과의 협의 과정에서 방산업체 요구를 보다 구체적으로 조율할 수 있을 것으로 기대된다"고 했다.

다만 업계에서는 "정관이 바뀌었다고 해서 곧바로 관행이 사라지는 것은 아니다"며 신임 상근부회장이 실제로 어떤 의제부터 풀어갈지에 주목하고 있다. 방산 수출 금융, 보증제도 개선, 중소·중견 방산업체 지원, 국제 방산 전시회 전략 등 해결해야 할 과제가 적지 않은 만큼, '첫 민간 상근부회장 체제'의 성과는 향후 2~3년간의 정책·사업 결과로 평가될 것이라는 관측이 많다.

방진회는 이번 인선을 계기로 향후 상근부회장 인사에도 공개 모집과 투명한 검증 절차를 유지하겠다는 입장을 내부적으로 공유하고 있는 것으로 알려졌다. 한 방산업계 관계자는 "이제는 특정 출신 여부보다 방산 산업 전체의 경쟁력을 높일 수 있는 인물이냐가 기준이 돼야 한다"며 "이번 인사가 관행을 끊는 데서 그치지 않고, 실제 제도 개선과 수출 성과로 이어질 수 있을지 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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