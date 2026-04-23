삼성전자 노조 4만여명, 평택서 투쟁 결의대회…"성과급 상한 폐지하라"

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[평택=뉴스핌] 이석구·이성훈 기자 = 삼성전자 노조가 23일 오후 1시부터 평택캠퍼스에서 4만 명 이상(경찰 추산)이 참석한 대규모 투쟁 결의대회를 개최했다.

이날 노조는 '투명하게 바꾸고 상한 폐지 실현하자'는 구호 아래 성과급 산정 체계의 전면적 개편을 촉구했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장이 노조원들이 잘 볼수 있도록 크레인에 올라가 입장을 전달하고 있다. 2026.04.23 krg0404@newspim.com

특히 성과급 상한선 폐지와 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 사용할 것을 요구했다.

노조가 요구한 영업 이익을 금액으로 환산하면 40조 원 이상으로, 이는 지난해 삼성전자 연구개발 비용 37조 7000억 원보다 높다.

현재 집회를 주도한 초기업노조는 약 7만 4000여 명의 조합원을 보유하고 지난 15일 고용노동부 확인 절차를 거쳐 법적 근로자 대표 지위도 획득한 상태다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 1.4km 구간을 가득 채운 삼성전자 노조원들. 2026.04.23 krg0404@newspim.com

초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장은 "반도체는 AI, 전자, 자동차 등 대한민국의 미래를 좌우하는 가장 중요한 산업"이라며 "미래를 책임질 인재들이 제대로 평가받을 수 있도록 잘못된 제도를 바꿔야 한다"고 강조했다.

이어 그는 "특히 미래를 책임질 인재들이 제대로 평가받을 수 있도록 우리가 바꿔야 한다"며 "이는 성과에 따른 정당한 보상이 제일 원칙이 되어야 한다"고 주장했다.

그러면서 "앞으로 우리는 삼성전자의 미래를 받들고 비공개 처우를 개선해 대한민국의 경쟁력을 찾아야 한다"며 "우리의 정당한 요구가 관철될 때까지 끝까지 투쟁해 나가겠다"고 밝혔다.

노조는 사측과 합의에 이르지 못할 경우 내달 21일부터 6월 7일까지 총파업에 돌입할 계획이다.

한편 이날 경찰은 380여명의 경찰과 80여명의 소방대원, 구급차와 소방차량 18대를 동원해 평택캠퍼스 내 사무복합동과 사무 3동 사이의 왕복 8차선 대형 도로의 통행을 전면 통제하고 안전사고 예방에 나섰다.

krg0404@newspim.com