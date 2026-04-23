문금주 "장동혁, 사실 왜곡으로 사법 절차 겁박...선동 정치 중단해야"

"법치주의 부정하는 위험한 발언…대표직 내려놓아야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당은 23일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "노골적인 사실 왜곡과 의도적 프레임 조작으로 사법 절차를 겁박하고 있다"며 "선동 정치를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "장 대표의 발언이 이미 도를 한참 넘었다"며 "셀프 특검이라는 허위 프레임으로 본질을 흐리더니, 급기야 구치소까지 운운하며 여론을 몰아가는 행태는 공포를 동원한 선동 정치의 전형"이라고 비판했다.

문금주 더불어민주당 원내대변인. [사진=뉴스핌 DB]

문 대변인은 "특히 이재명 대통령을 향해 재판 재개와 민주당 의원들의 구치소 수감까지 거론한 것은, 판결 이전에 처벌을 기정사실화하는 정치적 폭주"라며 "이는 사법부의 독립을 짓밟는 노골적인 압박이며, 법치주의를 정면으로 부정하는 위험한 발언"이라고 지적했다.

이어 "정치인이 판결을 예고하고 처벌을 암시하는 순간, 국가는 법이 아니라 선동에 의해 흔들리게 된다"며 "셀프 특검 운운 역시 진실 규명을 막기 위한 저급한 물타기에 불과하다"고 꼬집었다.

문 대변인은 "수사의 공정성과 신뢰 회복이라는 본질은 외면한 채, 방탄이라는 낙인으로 여론을 오염시키는 행태는 비겁한 회피 전략일 뿐"이라며 "본인을 둘러싼 당내 책임론이 거세질수록 발언의 수위만 높이는 모습은 정치가 아니라 위기 모면용 선동에 가깝다"고 비판했다.

또한 "국민의 비판에는 침묵하고, 막말과 과장으로 국면을 뒤틀려는 태도는 공당 대표로서의 자격을 상실한 것"이라고 강조했다.

문 대변인은 "국정조사를 두고 '범죄의 실체가 드러났다'고 단정하고, 국제기구까지 끌어들여 사법 파괴라는 극단적 표현을 남발하는 것 역시 선동의 연장선"이라며 "사실 확인도, 법적 판단도 없는 상태에서 결론부터 던지는 것은 진실 규명이 아니라 여론 재판"이라고 밝혔다.

그러면서 "장동혁 대표는 즉각 선동 정치를 중단하라"며 "사법을 겁박하고 국민을 분열시키는 정치는 민주주의의 적"이라고 목소리를 높였다.

문 대변인은 "이 같은 행태를 멈추지 않겠다면, 더 늦기 전에 정치를 내려놓고 공적 책임의 자리에서 물러나는 것이 마땅하다"며 "지금의 언행은 정치가 아니라, 민주주의를 훼손하는 위험한 선동에 불과하다"고 덧붙였다.

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