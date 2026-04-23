[마감시황] 코스피, 사흘 연속 최고치 경신…6470선 돌파

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장중 6557.76 터치…사상 첫 6500선 돌파

삼성전자 3%대↑·SK하이닉스 '호실적'에 강보합

코스닥, 외국인·기관 매도에 약보합 마감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 23일 코스피가 장중 사상 처음으로 6500선을 돌파한 뒤 상승 마감하며 또다시 최고치를 경신했다. 반도체 업종을 중심으로 한 실적 기대감과 개인 매수세가 맞물리며 지수 상승을 견인한 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 거래를 마쳤다. 개인이 4484억원을 순매수했으며 외국인과 기관은 각각 490억원, 3275억원을 순매도했다.

이날 지수는 전장보다 70.90포인트(1.10%) 오른 6488.83으로 출발하며 개장과 동시에 역대 최고치를 경신했다. 이후 장중 한때 6557.76까지 상승하며 사상 처음으로 6500선을 넘어섰다. 오후 들어 상승폭을 줄이며 일시적으로 약세로 전환되기도 했으나, 장 후반 재차 반등에 성공하며 상승세로 거래를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 서학개미들의 국내시장 복귀 계좌(RIA) 잔고가 1조원을 돌파한 23일 오후 코스피가 전장 종가보다 57.88 포인트(0.90%) 상승하며 6475.81로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.23 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목은 혼조세를 나타냈다. 삼성전자(3.22%), SK하이닉스(0.16%), 삼성전자우(3.24%), SK스퀘어(1.11%), 두산에너빌리티(5.78%), 한화에어로스페이스(0.64%) 등은 상승했다. 반면 LG에너지솔루션(-3.72%), 현대차(-1.66%), 삼성바이오로직스(-3.01%) 등은 하락했으며, HD현대중공업은 보합세를 보였다.

특히 반도체 대형주가 지수 상승을 주도했다. 삼성전자는 3.22% 오른 22만4500원에 마감했고, SK하이닉스는 0.16% 상승한 122만5000원에 거래를 마쳤다. 최근 양사의 실적 모멘텀이 부각되며 상승 흐름을 견인한 것으로 평가된다.

SK하이닉스는 이날 공시를 통해 1분기 연결 기준 영업이익 37조6103억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 405.5% 증가한 수준으로, 창사 이래 최대 실적이다. 같은 기간 매출은 52조5763억원으로 198.1% 늘어나며 처음으로 분기 매출 50조원을 돌파했다. 앞서 삼성전자는 지난 7일 올해 1분기 영업이익 57조2000억원, 매출 133조원을 기록하며 사상 최대 실적을 발표한 바 있다.

증권가는 실적 모멘텀이 지수 상단을 열어주는 핵심 요인으로 작용하고 있다고 평가했다. 이경민 대신증권 연구원은 "중동 관련 불확실성에도 불구하고 유가 안정과 함께 지수 하단이 지지됐다"며 "SK하이닉스 호실적과 국내 1분기 GDP 서프라이즈가 맞물리며 실적 기대감이 강화된 것이 반등 요인으로 작용했다"고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 서학개미들의 국내시장 복귀 계좌(RIA) 잔고가 1조원을 돌파한 23일 오후 코스피가 전장 종가보다 57.88 포인트(0.90%) 상승하며 6475.81로, 코스닥은 6.81 포인트(0.58%) 하락한 1174.31로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 4.20원 상승한 1480.20원에 주간거래를 마감했다. 2026.04.23 yym58@newspim.com

코스닥 지수는 하락 마감했다. 코스닥은 전 거래일 대비 6.81포인트(0.58%) 내린 1174.31에 거래를 마쳤다. 개인이 3237억원을 순매수했으나 외국인과 기관이 각각 1469억원, 1492억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 하락 종목이 우세했다. 레인보우로보틱스(0.67%), 리노공업(2.58%), 에이비엘바이오(2.06%), 코오롱티슈진(0.60%), 리가켐바이오(7.01%) 등은 상승했다. 반면 에코프로(-4.32%), 에코프로비엠(-5.73%), 알테오젠(-0.56%), 삼천당제약(-5.71%), HLB(-1.16%) 등은 하락했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 5.0원 오른 1481.0원에 마감했다.



nylee54@newspim.com