정병하 특사, 이란 외교부 장관에게 호르무즈 한국 선박 문제 협조 요청

2일 아라그치 장관 면담...안전항행 신속 재개 강조

이란 내 한국인, 선박·선원 안전 문제에 관심 당부

이란 "호르무즈 봉쇄는 국제법 따른 국익보호 조치

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이란을 방문 중인 정병하 외교부 장관 특사가 22일(현지 시간) 아바스 아라그치 이란 외무장관과 만나 호르무즈 해협 내 한국 선박 통항 문제 등을 논의했다고 외교부가 23일 밝혔다.

정 특사는 면담에서 호르무즈 해협 내 자유로운 항행 보장의 필요성을 강조하고 한국 선박을 포함한 모든 선박의 신속하고 안전한 항행을 위해 이란 측이 협조해 줄 것을 요청했다고 외교부는 전했다. 정 특사는 또 이란에 남아 있는 한국인 40여 명과 호르무즈 해협 내 한국 선박 26척에 승선하고 있는 선원들의 안전에 대해 지속적인 관심을 가져달라고 당부했다.

정병하 외교부 장관 특사 [사진=외교부]

이란 외교부도 정 특사와 아라그치 장관의 면담 사실을 공개했다. 이란 외교부는 이라그치 장관이 면담에서 "페르시아만과 호르무즈 해협의 불안정의 원인은 미국과 이스라엘의 공격 때문"이라고 강조했다고 밝혔다.

아라그치 장관은 호르무즈 해협 봉쇄에 대해 "이란은 안보와 국익을 보호하기 위해 국제법과 국내법에 따라 조치를 취해 왔다"고 설명했다고 이란 외교부는 전했다.

정 특사는 중동 정세와 관련해 미국과 이란의 종전 협상 재개를 통해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되기를 기대한다는 뜻을 전했다. 정 특사는 또 최근 양국 외교장관 간 두 차례 통화와 지난해 한-이란 국장급 정책협의회 개최, 국제적십자위원회(ICRC)를 통한 50만불 규모의 인도적 지원 등을 언급한 뒤 "한국과 이란 관계가 지속적으로 발전해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

아라그치 장관은 한국 정부의 특사 파견 결정과 주이란 한국 대사관의 중단 없는 역할 수행을 높이 평가하고 앞으로도 양국 관계가 안정적으로 발전해 나가기를 기대했다. 또 이란 내 한국인 안전 문제에 대해 지속적으로 관심을 갖고 살펴보겠다고 말했다.

opento@newspim.com