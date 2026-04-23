전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

中 AI 저작권 침해와 '전쟁' 중국판 틱톡 영상 삭제 등 철퇴

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더우인 등 중국 플랫폼들이 AI 기술로 만든 초상권 침해 콘텐츠에 대응했다.
  • 더우인은 올해 들어 AI 무단 도용 영상 53만 8000건을 삭제하고 위반 계정 4000개를 처벌했다.
  • 위챗·숏드라마 플랫폼도 AI 생성 콘텐츠 단속을 강화하며 기술 방어 체계를 구축 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

더우인, AI 침해 영상 53만여 건 삭제
AI 환각·초상권 침해 계정 4,000여 개 처분
위챗 등 플랫폼도 AI 자동 생성 콘텐츠 규제

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 인공지능(AI) 기술 발전과 함께 초상권 침해와 음성 무단 도용 등 지식재산권(IP) 침해 문제가 심각해지자 더우인 등 중국 플랫폼 업체들이 영상 삭제와 계정 처벌 등 강력한 대응에 나섰다.

중국 상하이의 펑파이 신문은 23일, 틱톡(TikTok)의 모기업이자 중국 내 서비스인 더우인(抖音)을 비롯한 중국 내 주요 IT 플랫폼 기업들이 AI를 통해 무단으로 만든 부적절한 콘텐츠에 대해 영상 삭제 등 대대적인 징벌적 조치를 취하고 나섰다고 밝혔다.

펑파이 신문에 따르면 더우인은 최근 'AI 생성 문제의 콘텐츠 및 타인 권익 침해'에 관한 특별 가이드라인 공고문을 발표했다.

공고문에 따르면 더우인은 2026년 들어 현재까지 AI 기술을 이용해 타인의 권리를 침해한 영상 53만 8,000여 건을 삭제하고, 위반 계정 4,000여 개에 대해 공개 제약 등의 처분을 내렸다.

더우인이 밝힌 중점 단속 대상은 ▲AI 기술을 이용한 페이스스왑(Face-swap, 얼굴 변형) 및 목소리 변조 ▲AI 생성물을 활용한 타인 사칭 및 트래픽 편승 ▲AI로 생성된 유명인 초상권을 이용한 상업적 홍보 등이다.

특히 최근 중국 소셜 미디어에서는 일부 유명 배우의 초상과 목소리를 AI로 합성해 만든 숏폼 드라마가 무단으로 유포되어 논란이 된 바 있다. 이러한 영상들은 팬들을 현혹해 상업적 이득을 취하는 방식으로 활용되어 저작권 및 인격권을 심대하게 침해했다는 지적이다.

더우인 관계자는 AI 기술을 이용해 공인이나 일반인의 얼굴을 저속하거나 악의적인 장면에 합성하는 행위, AI 음성으로 허위 상품 추천 영상을 제작해 라이브 커머스에 활용하는 행위 등을 엄격히 금지한다고 밝혔다.

더우인 측은 'AI 패도 총재' 이미지를 내세워 중장년층을 현혹하는 부적절한 콘텐츠에 대해서도 이미 3만 건 이상의 게시물을 정리했다고 밝혔다.

더우인뿐만 아니라 위챗·숏드라마 플랫폼 등 중국 내 주요 플랫폼들도 "AI가 사람을 대신할 수 없다"며 AI 생성 콘텐츠에 대한 단속의 고삐를 죄고 있다.

메신저 기반 플랫폼인 웨이신(微信, 위챗)은 지난 9일, 궁중하오(공식 계정) 운영 규범을 개정하며 "사람을 대신해 AI나 자동화 스크립트가 콘텐츠를 창작하고 게시하는 행위를 금지한다"고 명시했다.

위챗 측은 AI를 창작의 보조 도구로 사용하는 것은 장려하지만, 인간의 창의적 표현 없이 AI가 생성·개작·짜깁기한 내용을 대량 유포하는 행위는 플랫폼 생태계를 해치는 것으로 간주해 트래픽 제한이나 계정 폐쇄 등 강력한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

숏드라마 플랫폼인 훙궈단쥐(红果短剧) 역시 지난 6일 공고를 통해 올해 1분기 동안 AI 소재를 부적절하게 사용한 작품 670부를 처분했다고 발표했다. 이 업체는 타인의 저작물을 무단으로 도용한 AI 숏드라마 1만 5,000부에 대한 전면 조사를 마쳤으며, 앞으로도 AI 소재 사용에 대한 가이드라인을 엄격히 적용할 계획이다.

업계에서는 AI 침해 사례가 갈수록 정교해지면서 플랫폼의 관리 역량도 시험대에 올랐다고 보고 있다. 더우인 측은 "AI가 생성한 콘텐츠인지 여부를 판단하는 것과 정교하게 복제된 음성을 식별하는 기술적 난도가 매우 높다"고 털어놨다.

이에 따라 각 플랫폼사는 ▲AI 생성물 식별을 위한 대형 언어 모델(LLM) 업그레이드 ▲AI 침해 사례 샘플 데이터베이스 구축 ▲워터마크 삽입 의무화 등 기술적 방어 체계를 강화하고 있다. 또한 악의적인 법 위반 사례에 대해서는 공안 등 사법 당국과의 협력을 통해 강력히 대응할 방침이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동