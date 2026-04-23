中 AI 저작권 침해와 '전쟁' 중국판 틱톡 영상 삭제 등 철퇴

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더우인, AI 침해 영상 53만여 건 삭제

AI 환각·초상권 침해 계정 4,000여 개 처분

위챗 등 플랫폼도 AI 자동 생성 콘텐츠 규제

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 인공지능(AI) 기술 발전과 함께 초상권 침해와 음성 무단 도용 등 지식재산권(IP) 침해 문제가 심각해지자 더우인 등 중국 플랫폼 업체들이 영상 삭제와 계정 처벌 등 강력한 대응에 나섰다.

중국 상하이의 펑파이 신문은 23일, 틱톡(TikTok)의 모기업이자 중국 내 서비스인 더우인(抖音)을 비롯한 중국 내 주요 IT 플랫폼 기업들이 AI를 통해 무단으로 만든 부적절한 콘텐츠에 대해 영상 삭제 등 대대적인 징벌적 조치를 취하고 나섰다고 밝혔다.

펑파이 신문에 따르면 더우인은 최근 'AI 생성 문제의 콘텐츠 및 타인 권익 침해'에 관한 특별 가이드라인 공고문을 발표했다.

공고문에 따르면 더우인은 2026년 들어 현재까지 AI 기술을 이용해 타인의 권리를 침해한 영상 53만 8,000여 건을 삭제하고, 위반 계정 4,000여 개에 대해 공개 제약 등의 처분을 내렸다.

더우인이 밝힌 중점 단속 대상은 ▲AI 기술을 이용한 페이스스왑(Face-swap, 얼굴 변형) 및 목소리 변조 ▲AI 생성물을 활용한 타인 사칭 및 트래픽 편승 ▲AI로 생성된 유명인 초상권을 이용한 상업적 홍보 등이다.

특히 최근 중국 소셜 미디어에서는 일부 유명 배우의 초상과 목소리를 AI로 합성해 만든 숏폼 드라마가 무단으로 유포되어 논란이 된 바 있다. 이러한 영상들은 팬들을 현혹해 상업적 이득을 취하는 방식으로 활용되어 저작권 및 인격권을 심대하게 침해했다는 지적이다.

더우인 관계자는 AI 기술을 이용해 공인이나 일반인의 얼굴을 저속하거나 악의적인 장면에 합성하는 행위, AI 음성으로 허위 상품 추천 영상을 제작해 라이브 커머스에 활용하는 행위 등을 엄격히 금지한다고 밝혔다.

더우인 측은 'AI 패도 총재' 이미지를 내세워 중장년층을 현혹하는 부적절한 콘텐츠에 대해서도 이미 3만 건 이상의 게시물을 정리했다고 밝혔다.

더우인뿐만 아니라 위챗·숏드라마 플랫폼 등 중국 내 주요 플랫폼들도 "AI가 사람을 대신할 수 없다"며 AI 생성 콘텐츠에 대한 단속의 고삐를 죄고 있다.

메신저 기반 플랫폼인 웨이신(微信, 위챗)은 지난 9일, 궁중하오(공식 계정) 운영 규범을 개정하며 "사람을 대신해 AI나 자동화 스크립트가 콘텐츠를 창작하고 게시하는 행위를 금지한다"고 명시했다.

위챗 측은 AI를 창작의 보조 도구로 사용하는 것은 장려하지만, 인간의 창의적 표현 없이 AI가 생성·개작·짜깁기한 내용을 대량 유포하는 행위는 플랫폼 생태계를 해치는 것으로 간주해 트래픽 제한이나 계정 폐쇄 등 강력한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

숏드라마 플랫폼인 훙궈단쥐(红果短剧) 역시 지난 6일 공고를 통해 올해 1분기 동안 AI 소재를 부적절하게 사용한 작품 670부를 처분했다고 발표했다. 이 업체는 타인의 저작물을 무단으로 도용한 AI 숏드라마 1만 5,000부에 대한 전면 조사를 마쳤으며, 앞으로도 AI 소재 사용에 대한 가이드라인을 엄격히 적용할 계획이다.

업계에서는 AI 침해 사례가 갈수록 정교해지면서 플랫폼의 관리 역량도 시험대에 올랐다고 보고 있다. 더우인 측은 "AI가 생성한 콘텐츠인지 여부를 판단하는 것과 정교하게 복제된 음성을 식별하는 기술적 난도가 매우 높다"고 털어놨다.

이에 따라 각 플랫폼사는 ▲AI 생성물 식별을 위한 대형 언어 모델(LLM) 업그레이드 ▲AI 침해 사례 샘플 데이터베이스 구축 ▲워터마크 삽입 의무화 등 기술적 방어 체계를 강화하고 있다. 또한 악의적인 법 위반 사례에 대해서는 공안 등 사법 당국과의 협력을 통해 강력히 대응할 방침이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com