한국수출입은행, 복지부·HK이노엔 등과 '그냥드림' 지원 MOU

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 한국수출입은행은 보건복지부, HK이노엔, 한국사회복지협의회와 취약계층을 지원하는 '그냥드림' 사업 참여를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

'그냥드림' 사업은 생계가 어려운 국민에게 기본 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다. 수은은 이번 협약을 통해 고객 기업과 공동으로 재원을 조성하는 '매칭기부형 그냥드림 참여모델'을 새롭게 도입했다.

신유근 한국수출입은행 부행장, 김기호 HK이노엔 전무이사, 은성호 보건복지부 인구사회서비스정책실장, 조남권 한국사회복지협의회 사무총장 등이 22일 서울 마포구 사회복지협의회에서 열린 '그냥드림' 사업 공동 참여를 위한 업무협약식에서 기념 촬영 중이다. [사진=한국수출입은행]

협약에 따라 수은은 물품 꾸러미를 마련을 위해 2억원을 기부한다. HK이노엔은 3억원 상당의 음료 및 건강기능식품를 제공한다. 조성된 물품은 취약계층의 복지 수요에 맞춰 전달될 예정이다.

HK이노엔 관계자는 "수은과 함께 새로운 매칭기부형 '그냥드림' 사업에 동참하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "긴밀한 협력을 바탕으로 복지사각지대 해소에 기여하겠다"고 전했다.

수은 관계자는 "다양한 기업과 사회공헌활동에 협력해서 사회안전망을 강화하고 나눔 문화를 확산하는 데 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 수은은 HK이노엔과의 협력을 시작으로 고객기업과 지속적인 연결을 통해 그냥드림 사업을 지원할 계획이다.

eoyn2@newspim.com