IBK기업은행, 국세청에 'IBK 인증서' 도입

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = IBK기업은행은 국세청 홈택스와 손택스에 'IBK인증서(기업용)'를 주요 인증 방법으로 적용해 전자세금계산서를 발급 서비스를 지원한다고 23일 밝혔다.

이번 인증서 도입은 소상공인과 중소기업의 비대면 세무 업무 편의성을 높이고 유지 비용 부담을 완화하기 위해 추진됐다. 기존에는 전자세금계산서 발급 등 세무 업무를 위해 매년 공동·금융인증서에 최대 11만원의 비용을 지불해야 하는 불편함이 있었다.

[사진=IBK기업은행]

IBK인증서는 별도의 프로그램 설치 없이 지문 또는 간편 비밀번호만으로 이용할 수 있는 간편 인증 서비스이다. 은행 시스템에 저장돼 어디서든 업무를 처리할 수 있는 것이 특징이다.

해당 인증서는 기업은행 'i-ONE Bank 기업' 앱에서 발급 가능하며 올해 말까지 한시적으로 무료 발급 가능하다.

기업은행 관계자는 "IBK인증서의 국세청 서비스 적용으로 중소기업의 인증 비용 부담을 낮추고 편의성을 증진시키겠다"며 "앞으로도 중소기업과 소상공인의 디지털 금융 환경 개선을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com