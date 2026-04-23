[MLS] 손흥민, 77분 뛰고 슈팅 0개…LAFC, 4경기 연속 무승

콜로라도와 홈 경기 0-0...서부 콘퍼런스 3위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민은 또 침묵했고 LAFC도 안방에서 졸전 끝에 비겼다.

LAFC는 23일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 9라운드 콜로라도 래피즈와의 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 리그 2연패는 끊었지만 공식전 4경기 연속 무승(2무 2패)이다. LAFC는 승점 17(5승 2무 2패), 서부 콘퍼런스 3위에 머물렀다. 선두 새너제이와는 승점 7 차이로 개막 6경기 무패(5승 1무)의 기세는 사라졌다. 콜로라도는 승점 13(4승 1무 4패)으로 서부 7위에 자리했다.

손흥민은 4-3-3의 중앙에 자리한 뒤 최전방과 2선을 오가며 77분을 뛰었다. 하지만 슈팅 0개에 그치며 후반 32분 제레미 에보비세와 교체됐다. MLS 시즌 첫 골은 또 미뤄졌다. 손흥민은 올 시즌 공식전에서 2골 11도움을 기록 중이지만 두 골 모두 북중미 챔피언스컵에서 나왔다. MLS에서는 8경기에서 득점 없이 도움만 7개다. 2025시즌 13경기 12골과 비교하면 매우 이례적이다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 23일(한국시간) MLB MLS 9라운드 콜로라도 래피즈 홈 경기에서 낙심한 듯 고개를 떨구고 있다. 2026.4.23 psoq1337@newspim.com

LAFC는 전반 내내 콜로라도에 끌려다녔다. 점유율은 20%대 초반에 머물렀고 슈팅은 0개였다. 콜로라도는 70%가 넘는 점유율로 경기를 주도하며 박스 근처까지 쉽게 전진했다. 위고 요리스의 선방 덕에 가까스로 실점을 피했다.

손흥민은 좁은 공간에 갇혔다. 전반 중반 박스 정면에서 공을 잡을 때마다 두세 명의 압박이 동시에 붙었다. 손흥민의 선택지는 짧은 패스뿐이었고 손흥민을 향한 크로스와 침투 패스는 번번이 허공을 가르거나 상대 수비수에 막혔다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 23일(한국시간) MLB MLS 9라운드 콜로라도 래피즈 홈 경기에서 공을 주시하고 있다. 2026.4.23 psoq1337@newspim.com

후반 시작과 함께 LAFC는 티머시 틸먼과 은코시 타파리를 투입하며 전열을 재정비했다. 점유율을 되찾자 비로소 슈팅이 나왔다. 후반 11분 마티외 슈아니에르의 중거리 슈팅이 골대를 강타했다. 후반 32분 손흥민이 빠지고 전형적인 원톱 체제로 전환됐지만 골은 끝내 나오지 않았다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 23일(한국시간) MLB MLS 9라운드 콜로라도 래피즈 홈 경기에서 공을 몰고 있다. 2026.4.23 psoq1337@newspim.com

이날 마르크 도스 산토스 감독은 하락세를 끊기 위한 해법으로 손흥민을 한 칸 내려 공격형 미드필더로 배치했다. 직접 마무리보다는 연계와 전개에 비중을 둔 역할이다. 손흥민은 최전방을 공격수로도 그라운드를 누볐으나 2선 미드필더로서 공을 받는 위치부터 막히면서 마무리 옵션이었던 장점이 반감됐다.

축구 통계 매체 소파스코어는 손흥민에게 평점 6.6점을 부여했다. LAFC 선발 출전 선수 중 4번째로 낮은 점수다. 골키퍼 위고 요리스가 7.7점으로 가장 높았다.

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