'손흥민 풀타임' LAFC, '고지대' 크루스 아술 따돌리고 북중미컵 4강행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 손흥민이 멕시코 고지대 원정에서 풀타임을 소화하며 LAFC의 2026 북중미카리브연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 진출에 힘을 보탰다.

미국 메이저리그사커(MLS) 소속 LAFC는 15일(한국시간) 멕시코 푸에블라 콰우테모크 경기장에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 대회 8강 2차전 원정경기에서 1-1로 비겼다.

손흥민. [사진=로이터 뉴스핌]

1차전에서 3-0 완승을 거둔 LAFC는 1·2차전 합계 4-1로 앞서며 준결승 티켓을 거머쥐었다. 구단 사상 첫 대회 우승 도전도 이어가게 됐다.

손흥민은 이날 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 뛰었지만, 팀이 수비에 치중한 탓에 슈팅을 기록하지는 못했다.

경기는 다득점이 필요한 크루스 아술의 공세 속 진행됐다. 전반 18분 크루스 아술의 가브리엘 페르난데스가 페널티킥을 성공시키며 먼저 앞서갔다.

하지만 LAFC는 골키퍼 위고 요리스의 선방 덕에 추가 실점하지 않았다. 후반에도 상대의 파상공세를 버텨냈다.

결국 버티던 LAFC가 동점골을 넣었다. 후반 추가시간 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 드니 부앙가가 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸고, 4강행에 쐐기를 박았다.

한편 이날 경기 도중 관중석에서 인종차별성 구호가 발생해 국제축구연맹(FIFA) 규정에 따라 경기가 일시 중단되는 상황도 발생했다.

football1229@newspim.com