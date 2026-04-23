아오자이 선물받은 김혜경 여사, 한-베트남 영부인 전통의상 문화교감

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

또 럼 서기장 부인 응오 프엉 리 여사

김 여사에 분홍빛 아오자이 선물

지난해 방한때 김 여사 한복 선물

김 여사 "귀한 선물 감사, 오래 간직"

[하노이=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 함께 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 또 럼 당서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사로부터 아오자이를 선물받고 감사를 표했다.

김 여사는 지난해 8월 럼 서기장 국빈 방한에 동행했던 리 여사에게 한복을 선물했다. 리 여사의 아오자이 선물은 김 여사의 한복 선물에 대한 답례로 풀이된다. 한-베트남 영부인이 서로 전통의상을 주고받으며 문화 교감을 나눈 것이다.

김혜경 여사가 23일(현지시간) 베트남 또 럼 당서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사로부터 선물받은 아오자이를 입고 기념촬영을 하고 있다. [사진=이재명 대통령 인스타그램]

김 여사는 이날 이 대통령의 인스타그램 계정에 분홍빛 아오자이를 입고 촬영한 사진을 3장 게시했다.

김 여사는 리 여사에게 "귀한 선물을 보내줘 진심으로 감사드린다"면서 "설레는 마음으로 선물을 마주하며 그 기쁨을 오래 간직하고자 사진으로 담아보았다"고 인사를 남겼다.

김 여사는 이어 "고운 분홍빛 아오자이에서 베트남 고유의 아름다움이 물씬 느껴진다"며 "지난번 한복을 통해 서로의 문화를 나누었던 기억도 새록새록 떠오른다"고 했다.

김혜경 여사가 23일(현지시간) 베트남 또 럼 당서기장 겸 국가주석의 부인 응오 프엉 리 여사로부터 선물받은 아오자이를 입고 기념촬영을 하고 있다. [사진=이재명 대통령 인스타그램]

김 여사는 "전해준 따뜻한 마음 소중히 간직하겠다"며 "앞으로도 변함없이 이어질 우리의 우정이 양국 관계를 더욱 깊고 풍요롭게 만들어 가길 기대한다"고 강조했다.

김 여사는 지난해 8월 럼 서기장 내외의 방한 때 리 여사에게 푸른빛 한복을 선물하고, 함께 청와대 상춘재에서 양국의 전통악기로 구성된 공연을 감상하며 차담회를 즐긴 바 있다.

이재명 대통령 부부와 또 럼 베트남 당서기장 겸 국가주석 부부가 지난해 8월 청와대 상춘재에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com