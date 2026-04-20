"40년만 젊었어도"…김혜경 여사, 인도 달군 'K-팝' 열기에 "모두가 위너" 격려

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뉴델리 'K-Dream Stage' 참석

3000석 가득 메운 인도 한류 팬 '열광'

"문화는 국경 넘어 사람 잇는 힘… 양국 우정 깊어지길"

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 함께 인도를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 20일(현지시간) K-팝에 열광하는 인도 청년들의 꿈을 응원하고 양국 문화 교류의 가교 역할을 수행했다.

김 여사는 이날 오후 인도 뉴델리 야쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'를 찾았다.

이날 행사는 주인도한국문화원이 2011년부터 이어온 경연대회의 '왕중왕전'으로, 최근 5년간 입상팀 중 엄선된 보컬과 댄스 부문 결승 진출자들이 무대에 올랐다.

김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 아쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'에서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

아쇼부미 컨벤션센터는 행사 시작 전부터 모인 현지 팬들로 인산인해를 이뤘다. 3000석의 관중석이 가득 찼다.

분홍색 재킷 차림의 김 여사가 박진영 대중문화교류위원장과 함께 입장하자 객석에서는 떠나갈 듯한 환호가 터져 나왔다. '오징어 게임'으로 유명한 인도 출신 배우 아누팜 트리파티가 사회를 맡아 김 여사를 소개하자 열기는 최고조에 달했다.

김 여사는 합장 인사와 함께 "나마스떼"라고 화답하며 "인도에서 한국 문화 호감도가 매우 높다는 자료를 봤는데, 현장에 와보니 뜨거운 열기가 더욱 실감이 난다"고 소감을 밝혔다. 이어 "문화는 국경을 넘어 사람과 사람을 잇는 힘을 지니고 있다"며 "여러분이 앞으로 인도와 한국을 넘어 세계적인 대중문화의 새 흐름을 만들어 갈 주역이 되리라 믿는다"고 격려했다.

김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 아쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV]

박진영 위원장도 축사에서 "인도 방문은 처음인데 틱톡 러버들을 직접 만나 기쁘다"며 "오늘 무대가 양국 국민을 더욱 가깝게 만들어줄 것"이라고 기대감을 전했다.

심사위원으로 참여한 댄서 립제이는 "모든 스텝과 연습실에서 보낸 매 순간이 정말 강렬했다"며 "미래에 여러분을 이 무대에서 다시 만나길 바란다"고 심사평을 한 뒤, 화려한 즉흥 공연으로 현장 분위기를 압도했다.

김 여사는 시상식 마무리 발언에서 "(참가자들이) 정말 대단하다. 제가 마흔 살만 좀 어렸으면 어땠을까 생각했다"며 "저도 예술학교에서 꿈을 키웠던 시절이 있었다"고 밝혀 객석의 웃음과 공감을 자아냈다.

김 여사는 "(시상 과정에서) 약간의 혼선이 있었지만, 1등, 2등, 3등이 전혀 상관없지 않느냐. 여러분 모두가 승리자(Winner)"라며 따뜻하게 다독였다.

또 "K-팝을 사랑해줘서 감사하다"며 "인도와 한국이 점점 더 가까워지고 세계 평화를 위해 함께 나아가자"고 강조했다.

김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 아쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'에서 참가자들을 안고 격려하고 있다. [사진=KTV]

the13ook@newspim.com