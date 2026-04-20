전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.21 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

"40년만 젊었어도"…김혜경 여사, 인도 달군 'K-팝' 열기에 "모두가 위너" 격려

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김혜경 여사가 20일 인도 방문 중 K-팝 경연 '케이 드림 스테이지'에 참석했다.
  • 인도 청년들의 꿈을 응원하며 양국 문화 교류를 강조했다.
  • 참가자들을 격려하고 모두를 승리자로 칭송했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뉴델리 'K-Dream Stage' 참석
3000석 가득 메운 인도 한류 팬 '열광'
"문화는 국경 넘어 사람 잇는 힘… 양국 우정 깊어지길"

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 함께 인도를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 20일(현지시간) K-팝에 열광하는 인도 청년들의 꿈을 응원하고 양국 문화 교류의 가교 역할을 수행했다.

김 여사는 이날 오후 인도 뉴델리 야쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'를 찾았다.

이날 행사는 주인도한국문화원이 2011년부터 이어온 경연대회의 '왕중왕전'으로, 최근 5년간 입상팀 중 엄선된 보컬과 댄스 부문 결승 진출자들이 무대에 올랐다.

김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 아쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'에서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

아쇼부미 컨벤션센터는 행사 시작 전부터 모인 현지 팬들로 인산인해를 이뤘다. 3000석의 관중석이 가득 찼다. 

분홍색 재킷 차림의 김 여사가 박진영 대중문화교류위원장과 함께 입장하자 객석에서는 떠나갈 듯한 환호가 터져 나왔다. '오징어 게임'으로 유명한 인도 출신 배우 아누팜 트리파티가 사회를 맡아 김 여사를 소개하자 열기는 최고조에 달했다.

김 여사는 합장 인사와 함께 "나마스떼"라고 화답하며 "인도에서 한국 문화 호감도가 매우 높다는 자료를 봤는데, 현장에 와보니 뜨거운 열기가 더욱 실감이 난다"고 소감을 밝혔다. 이어 "문화는 국경을 넘어 사람과 사람을 잇는 힘을 지니고 있다"며 "여러분이 앞으로 인도와 한국을 넘어 세계적인 대중문화의 새 흐름을 만들어 갈 주역이 되리라 믿는다"고 격려했다.

김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 아쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV]

박진영 위원장도 축사에서 "인도 방문은 처음인데 틱톡 러버들을 직접 만나 기쁘다"며 "오늘 무대가 양국 국민을 더욱 가깝게 만들어줄 것"이라고 기대감을 전했다.

심사위원으로 참여한 댄서 립제이는 "모든 스텝과 연습실에서 보낸 매 순간이 정말 강렬했다"며 "미래에 여러분을 이 무대에서 다시 만나길 바란다"고 심사평을 한 뒤, 화려한 즉흥 공연으로 현장 분위기를 압도했다.

김 여사는 시상식 마무리 발언에서 "(참가자들이) 정말 대단하다. 제가 마흔 살만 좀 어렸으면 어땠을까 생각했다"며 "저도 예술학교에서 꿈을 키웠던 시절이 있었다"고 밝혀 객석의 웃음과 공감을 자아냈다.

김 여사는 "(시상 과정에서) 약간의 혼선이 있었지만, 1등, 2등, 3등이 전혀 상관없지 않느냐. 여러분 모두가 승리자(Winner)"라며 따뜻하게 다독였다.

또 "K-팝을 사랑해줘서 감사하다"며 "인도와 한국이 점점 더 가까워지고 세계 평화를 위해 함께 나아가자"고 강조했다. 

김혜경 여사가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 아쇼부미 컨벤션센터에서 열린 '케이 드림 스테이지(K-Dream Stage)'에서 참가자들을 안고 격려하고 있다. [사진=KTV]

the13ook@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동