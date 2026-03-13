김혜경 여사, '한국본색' 특별전 관람…"우리 전통문화, 일상의 소비로 이어지길"

문화역서울284서 열린 정부조달문화상품전 참석

"K-컬처 인기, 창작 전념할 기반 되길"

전시 작품 구매하고 붓글씨 체험도

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령 부인 김혜경 여사는 13일 "요즘 K-컬처가 세계적인 사랑을 받으면서 우리 전통문화에 대한 관심도 함께 높아지고 있다"며 "이러한 관심이 장인 여러분께 더 좋은 작품을 만들 원동력이자 창작에 전념할 수 있는 든든한 기반이 되기를 바란다"고 강조했다.

김 여사는 이날 서울 중구 문화역서울284에서 열린 정부조달문화상품 특별전 '한국본색(韓國本色)' 개막식에 참석해 이같이 말하며 우리 전통문화의 가치를 알리고 장인들을 격려했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난달 26일 국립중앙박물관을 찾아 뮷즈를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대]

이번 특별전은 조달청이 지정한 문화상품의 우수성을 알리고 실질적인 판로 확대를 지원하고자 마련됐다.

김 여사는 축사에서 "국립중앙박물관의 굿즈들이 없어서 못 살 정도라고 하니, 그만큼 많은 분이 전통의 멋을 일상에서 누리고 싶어 한다는 뜻일 것"이라며 "이번 특별전이 국민적 관심을 높이고 일상적인 소비로 이어지는 계기가 되길 믿는다"고 했다.

김 여사는 개막식 후 주요 내빈들과 함께 색동 테이프 커팅식을 한 뒤 본격적인 작품 관람에 나섰다.

김 여사는 김기웅 작가의 '반주장구' 시연에 박수를 보내고, 오형신 작가의 '까치 호랑이' 도자기를 보면서 "민화 속 무서운 호랑이를 친근하게 표현했다"며 제작 공정을 꼼꼼히 묻기도 했다.

특히 김경희 작가의 '십장생도' 앞에서는 "가까이서 봐도 되느냐"며 세밀하게 관람했다. 주변에서 "청와대에 하나 걸어야 한다"는 제안이 나오자 김 여사는 "청와대에도 십장생 병풍이 있는데, 이 작품은 좀 더 입체적"이라며 관심을 보였다. 이에 작가가 "할인 많이 해드릴 테니 꼭 청와대에 가고 싶다"고 답해 현장에 웃음이 번졌다.

은제 장식품인 '시간을 항해하는 거북선'을 관람할 때는 해당 작품이 과거 한미 정상회담 선물로 검토됐었다는 일화를 전해 듣고 "다음 기회에 한번"이라며 미소를 지었다. 이어 한상봉 장인의 '경인 사인검'을 관람할 때는 검을 직접 들어 무게를 가늠해본 뒤 "평생 헌신하셔서 감사하다"고 장인에게 직접 사의를 표했다.

강유정 대변인은 서면 브리핑을 내고 "김 여사는 실크부채와 넥타이 등을 구매한 뒤 전시관에 마련된 붓글씨 체험관을 찾아 '대한민국 대통령 부인 김혜경'이라는 글을 직접 붓글씨로 남기기도 했다"고 전했다.

이날 행사에는 김진표 전 국회의장, 김교흥 국회 문화체육관광위원장, 강성민 조달청 차장 등 정·관계 인사들과 배우 김가연, 소리꾼 장사익 등 문화예술계 인사들이 참석했다.

