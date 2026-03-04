필리핀에 울려 퍼진 K팝…김혜경 여사 "서로의 문화 이해하는 시간 되길"

애창곡 한국어로 마음껏 부를 날 오길 응원"
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 함께 필리핀을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 4일(현지시간) '모두의 케이팝(Everyone's Kpop)' 축제에 참석해 "서로의 문화를 이해하는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.
김 여사는 이날 오전 필리핀 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 케이팝 커버댄스 경연대회 '모두의 케이팝' 축제에서 이같이 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.
김 여사가 참석한 행사는 양국 수교 77주년을 기념해 필리핀 내 케이팝 문화를 이끌어온 필리핀 청년들을 격려하고, 케이팝을 매개로 양국 간 상호 이해와 문화 교류의 가치를 더욱 확장하기 위해 마련됐다.
김 여사는 인사말을 통해 "한국 문화를 누구보다 사랑하는 여러분을 필리핀 마닐라에서 뵙게 되어 정말 반갑다"며 "대표적인 한국 문화인 케이팝을 통해 전 세계 사람들이 친구가 되고 서로를 이해하고 있다"고 언급했다.
축하공연도 이어졌다. 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 캐릭터 '미라'의 타갈로그어 보컬을 맡은 필리핀 가수 베니스가 '골든'을 열창했다. 한국 음악 경연 프로그램 '싱어게인4'의 준우승자인 필리핀 가수 그윈 도라도는 한국 가수 윤종신의 '환생'을 불렀다.
김 여사는 경연대회 우승팀에 시상하고 기념촬영을 함께 했다. 이어 "참가자들의 무대도 매우 감동적이었지만 객석에서 함께 응원해준 여러분의 모습도 큰 감동이었다"고 축하를 전했다.
김 여사는 "케이팝을 사랑하는 필리핀 청년들에게 매우 감사한 마음을 느낀다"며 "앞으로도 양국 간 우호적인 문화 교류가 계속 이어지기를 기대한다"고 했다.
그러면서 김 여사는 "필리핀 청년들이 한국 문화에 대한 애정으로 한국어까지 배우고 있다고 들었다"며 "지금처럼 열심히 공부해 케이팝 애창곡을 한국어로 마음껏 부를 수 있는 날이 오기를 응원한다"고 말했다.
