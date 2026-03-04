여야, 대미투자특별법 9일까지 심사…12일 본회의서 합의 처리 예정

대구·경북 통합법은 이견 지속
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 여야가 대미투자특별법 처리를 위한 법안 심사를 오는 9일까지 마무리하기로 합의했다. 이르면 오는 12일 본회의를 열고 처리한다는 계획이다.
천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표는 4일 국회에서 유상범 국민의힘 원내수석부대표와 회동한 뒤 기자들과 만나 "여야가 사전에 합의한 대로 9일까지 법안 심사를 마무리하기로 했다"며 "논의가 예정대로 진행되면 늦어도 12일 본회의에서 처리하는 방안을 이야기했다"고 밝혔다.
천 수석부대표는 국민의힘이 일정 합의에 응한 데 대해 "여러 사정에도 불구하고 합의한 처리 일정을 추진하기로 한 데 감사한다"며 "경제적 불확실성을 해소해 국민이 안정할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
국민의힘은 국제정세를 고려한 결정이라는 입장이다. 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 "미국과 이란의 전쟁으로 국제정세가 크게 흔들리고 있다"며 "미국 역시 한국의 대미투자특별법 처리 상황을 지켜보고 있는 만큼 지연될 경우 관세 문제 등 우려가 있을 수 있어 국익 차원에서 대승적으로 처리에 협조하기로 했다"고 밝혔다.
다만 대구·경북 통합 특별법을 둘러싼 여야 갈등은 여전히 이어지고 있다. 유 수석부대표는 "민주당이 기존 입장을 고수하고 있어 아직 합의에 이르지 못했다"고 말했다.
민주당은 행정통합 법안의 동시 처리를 주장하고 있다. 천 수석부대표는 "지역 통합 문제는 세 지역을 함께 처리하는 것이 바람직하다는 입장"이라며 "대전·충남 특별법에 대해서도 전향적인 논의가 필요하다"고 했다.
이에 대해 유 수석부대표는 "대전·충남의 경우 지방자치단체에서 명확하게 반대하는 상황이라 추진이 적절치 않다"며 "반면 TK는 지방의회와 단체장이 모두 동의하고 있음에도 민주당이 다른 조건을 계속 제시하고 있다"고 비판했다.
oneway@newspim.com