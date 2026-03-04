깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/4)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월4일 제공한 콘텐츠입니다.
'상장 새내기' FPS ①일괄생산 앞세워 배전 시장 질주, 월가 주목
지정학 위기=금값 상승? 통념의 배반…열에 여덟은 손실
[AI의 종목 이야기] 월가, 이란 충격 불구 주식 강세론 고수
[AI의 종목 이야기] 블랙스톤, 사모신용 펀드 환매 쇄도하자 임직원 출자까지 동원
[AI의 종목 이야기] 크라우드스트라이크, 가이던스 월가 기대 부합…시간 외 하락
[AI의 종목 이야기] '할인점' 로스스토어, 매출 전망 기대치 초과
[AI의 종목 이야기] 노보, FDA 또 광고 지적…이번엔 오젬픽
원스톱 뷰티 플랫폼 ULTA ① '작은 사치'가 만드는 장기 모멘텀
[AI의 종목 이야기] 스페이스X, 사상 최대 IPO 위해 글로벌 IB 총집결
[AI의 종목 이야기] 카타르 LNG 멈추자 아시아 가스값 '폭등'
[AI의 종목 이야기] 스타벅스, 내슈빌 거점으로 북미 공급망 재편
[AI의 종목 이야기] 타겟, 식품·뷰티·베이비 앞세워 성장 도모
[AI의 종목 이야기] 비버 로고의 캐나다 아이콘 '루츠' 매각 검토
호르무즈 봉쇄에 유조선 사이클 모멘텀 확대① 주목할 A주 기회
[중국증시 데일리 이슈(3.4)] 양회 개막, 2월 PMI, 태양광 모듈 이용 효율 확대, 2월 A주 신규 계좌수 감소, 상장사 뉴스 등
[AI의 종목 이야기] '전략 광물' 텅스텐, 미국-이란 충돌에 가격 급등
[AI의 종목 이야기] 유럽 전기 자전거 브랜드 '텐웨이즈', 홍콩 상장
[AI의 종목 이야기] 중국 1월 휴대폰 출하량 16% 감소, 그 배경은?
[AI의 종목 이야기] 中 로보택시 운영업체 '여기출행', 상장 후 최초 플러스 성장
잉그램 마이크로 신고가 ① AI 인프라 파트너로 진화하는 IT 유통 공룡
[AI의 종목 이야기] 중국 위라이드, 두바이 로보택시 서비스 중단 '중동 정세 불안'
[AI의 종목 이야기] 핀터레스트 7% 상승...엘리엇이 10억달러 추가 지분 매입
[AI의 종목 이야기] 애플, M5 칩 탑재한 신형 맥북 출시
[AI의 종목 이야기] 아마존, 브라질서 '15분 내 식료품 배송' 서비스 시작
[AI의 종목 이야기] 팔란티어, 고점서 38% 급락 후 월가 다시 "사라"