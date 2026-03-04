[AI 사건 리포트] 대기업 '스와팅' 협박 10대 구속 송치

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 4일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
인천 유조 탱크 폭발 사망 사고
인천 서구 산업단지 내 유조 탱크에서 용접 수리 작업을 하던 60대 작업자가 폭발 사고로 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다. 경찰은 소방과 함께 현장을 통제하고, 유증기 폭발 가능성 등에 무게를 두고 안전 수칙 준수 여부와 정확한 폭발 원인을 조사하고 있습니다.
대기업 '스와팅' 협박 10대 구속 송치
대기업을 상대로 온라인 게시판에 폭파 협박 글을 올린 10대 A군은 경찰 조사 초기에는 혐의를 부인했지만, 유치장 수감 뒤 혐의를 모두 인정했다고 진술을 바꿨습니다. 경기 분당경찰서는 A군이 포털과 119 안전신고센터 인터넷 게시판에 허위 신고를 여러 차례 올린 사실을 확인하고 구속 상태에서 검찰에 송치하기로 했습니다.
김포 운양지하차도 정차 승합차 추돌 사망사고
경기 김포시 운양지하차도에서 연료가 떨어져 2차로에 멈춰 서 있던 승합차를 70대 운전자가 몰던 트레일러가 들이받아, 승합차 운전자인 30대 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망했습니다.
김포경찰서는 트레일러 운전자가 전방을 제대로 살피지 못해 사고가 난 것으로 보고, 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 불러 조사할 방침이라고 밝혔습니다.
양주터널 교통사고 수습 중 화물차 운전자 사망
경기도 양주시 양주터널 인근에서 발생한 교통사고를 수습하던 화물차 운전자 A씨가 2차 사고로 치여 현장에서 숨지는 참변이 발생했습니다. 경찰은 사고 수습 과정에서 A씨가 어떤 위치에 있었는지, 현장 통제와 안전조치가 적절했는지 등을 파악하기 위해 관련 차량 운전자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
대구 만촌네거리 공사장 천공기 전도 사고
대구 수성구 만촌네거리 도시철도 만촌역 지하통로 공사 현장에서 천공기가 도로 쪽으로 쓰러져, 택시를 덮치면서 천공기 기사와 택시 기사, 승객 등 3명이 경상을 입었습니다. 경찰은 공사장 안전수칙 준수 여부와 장비 결함 여부를 포함해 정확한 사고 원인과 책임 소재를 조사하고 있습니다.
안양 다세대주택 화재 사망 사고
경기도 안양시 다세대주택에서 "집 안에 연기가 가득하다"는 신고가 119에 접수돼, 소방당국이 인력과 장비를 투입해 화재를 진압하는 과정에서 50대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 소방과 경찰은 발화 지점으로 지목된 세대를 중심으로 합동 감식을 진행하며 화재 원인과 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
