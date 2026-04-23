경남도, 국가·지역전략사업 추진 상황 점검…공모사업 대응

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공모사업 대응 전략 구체화 논의

맞춤형 전략 공모 경쟁력 강화



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 도내 핵심 국가·지역전략사업 추진 상황을 점검하고 국토교통부 공모사업 대응 전략 마련에 나섰다.

도는 23일 도청 신관 중회의실에서 도와 시군 관계 부서장이 참석한 가운데 '국가·지역전략사업 및 도심융합특구 관계부서장 회의'를 열고 주요 사업 점검과 협업 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

23일 경남도청 신관 중회의실에서 열린 국가·지역전략사업 및 도심융합특구 관계부서장 회의[사진=경남도] 2026.04.23

회의에서는 창원 지역 국가·지역전략사업 개발 방향을 담은 기본구상 및 타당성 검토 용역 중간보고를 비롯해 창원권 광역도시계획 수립 추진 상황, 개발제한구역 대체지 협의 현황 등이 공유됐다. 방위·원자력 융합 국가산업단지 재심의 준비, 진해신항 항만배후단지 개발, 김해 진영테크업 일반산업단지 조성 등 주요 현안도 점검됐다.

국토교통부 핵심 공모사업인 '제2차 개발제한구역 국가·지역전략사업'과 '2026년 대도시형 도심융합특구' 선정을 위한 차별화 전략 마련에 논의가 집중됐다. 산업계와 투자 수요를 반영한 전략 수립을 통해 공모 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

김해 화목동 일원에 추진 중인 국제 비즈니스 도시 조성사업도 주요 의제로 다뤄졌다. 항만·공항·철도를 연계한 트라이포트 기반 글로벌 물류·비즈니스 거점 구축이 목표로, 마이스(MICE) 거점과 물류 AI·로봇 기반 첨단 산업 클러스터를 단계적으로 조성할 계획이다. 경제자유구역 지정 추진을 통해 기업 투자 환경 개선에도 나선다.

도는 창원과 김해의 지역 특성을 반영한 맞춤형 전략을 마련해 도심융합특구 공모 선정 가능성을 높이고 도와 시군 간 협업체계를 강화해 사업 추진 과정에서의 문제를 신속히 해소한다는 방침이다.

신종우 도시주택국장은 "도내 주요 전략사업 추진 상황을 면밀히 점검하고 공모 대응 전략을 구체화했다"며 "창원과 김해를 중심으로 핵심 사업을 속도감 있게 추진해 경남의 미래 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com