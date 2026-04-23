타타대우모빌리티, 도심형 중형트럭 '하이쎈' 출시

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 타타대우모빌리티가 도시 운송에 최적화한 중형 트럭 '하이쎈(HIXEN)'을 출시했다고 23일 밝혔다.

준중형 플랫폼을 기반으로 중형트럭 수준의 적재 성능을 갖춘 하이쎈은 좁은 도로와 협소한 골목길에서 기동성이 필요한 시장을 겨냥했다. 특장 차량 제작도 고려한 설계로 환경차, 덤프, 냉동탑차 등 다양한 특수목적차로 확장 가능하다.

엔진은 240마력의 HD건설기계 HCE DX05 또는 235마력의 커민스 F4.5 중 선택할 수 있다. ZF 8단 또는 앨리슨 9단 전자동변속기를 적용해 연비 효율을 높였다. 강화된 프레임과 전축 TLS 서스펜션으로 주행 안정성을 확보하면서 경량화 설계로 연비를 개선했다.

4월 22일 개최한 타타대우모빌리티 하이쎈(HIXEN)출시 기념 미디어데이에서 (좌측부터) 타타대우모빌리티 아닐 신하(Anil Sinha)부사장, 김태성 사장, 황춘화 연구소장이 기념사진 촬영을 하고 있다 [사진=타타대우모빌리티]

차체는 준중형급 캡을 적용해 기존 중형트럭보다 낮은 높이와 슬림한 구조를 구현했다. 이를 통해 협소한 도로와 복잡한 작업 환경에서 우수한 기동성과 접근성을 확보했다. 타이어 옵션으로 차량총중량(GVW)을 최대 15.5톤까지 확장할 수 있다.

특장 제작 시 낮은 공차 중량으로 중량 부담이 적으며, 후축 브레이크 챔버 위치 조정과 에어탱크 일체형 배터리 배치 등으로 제작 작업성을 강화했다.

외관은 중형급 최초로 LED 헤드램프를 기본 적용했다. 월등한 야간 시인성으로 야간 주행 안정성과 운전 편의성을 높였다. 타타대우모빌리티는 연료 효율성과 운영 부담 완화를 고려한 설계로 운송사업자의 경제적 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다고 밝혔다.

y2kid@newspim.com