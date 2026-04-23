건보 대전세종충청, 농촌 아동 아침 챙긴다

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 대표 사회공헌 브랜드 '하늘반창고 키즈' 사업의 일환으로 농촌 지역 아동들의 결식 예방과 건강한 성장을 지원하는 '하늘반창고 저탄소 아침밥' 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 농번기 바쁜 일손으로 아침 식사를 거르기 쉬운 농촌 지역 아동들에게 영양가 있는 식사를 제공하고 올바른 식습관 형성을 돕기 위해 기획됐다.

국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 23일 대전·세종소비자공익네트워크와 업무협약식을 진행했다. [사진=건보 대전세종충청] 2026.04.23 gyun507@newspim.com

이를 위해 공단은 23일 대전·세종소비자공익네트워크와 업무협약을 체결하고 사업 운영을 위탁했다.

'저탄소 아침밥' 사업은 다음달부터 대전·세종 농촌 지역 학교 2~3개교를 선정해 약 1500명의 학생을 대상으로 운영된다.

주요 내용은 ▲결식 위험 아동 대상 지역 농산물을 활용한 저탄소 아침 식사 제공 ▲다회용기 사용 및 잔반 줄이기 캠페인을 통한 환경 보호 ▲식생활 개선 및 흡연 예방 등 맞춤형 건강 프로그램 운영 등이다.

공단은 이번 사업을 통해 아동 결식 문제를 사전에 예방하는 동시에 지역 농산물 소비를 통한 상생 효과와 환경 보호 실천까지 함께 달성한다는 계획이다.

이경란 본부장은 "아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 것이 '하늘반창고 키즈'의 핵심 가치"라며 "앞으로도 지역사회와 협력해 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

도정자 회장도 "지역 먹거리의 가치를 높이고 아이들에게 건강한 식습관을 심어줄 수 있는 뜻깊은 사업"이라며 "내실 있는 운영으로 효과를 극대화하겠다"고 밝혔다.

한편 공단은 '하늘반창고 키즈'를 통해 의료·교육 지원 등 다양한 맞춤형 사회공헌 프로그램을 지속 추진하고 있다.

gyun507@newspim.com