강진군 '안부살핌 우편서비스' 확대 시행…100가구 대상

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행안부 공모 '안부살핌 우편서비스' 2년 연속 선정

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 행정안전부 공모사업에 2년 연속 선정돼 고립 위기가구 대상 '안부살핌 우편서비스'를 본격 추진한다.

강진군은 23일 강진우체국과 함께 고립 위기가구를 대상으로 한 '안부살핌 우편서비스' 사업을 시작했다고 밝혔다.

우편서비스 사업 분류. [사진=강진군] 2026.04.23 ej7648@newspim.com

군은 '2026년 읍면동 스마트 복지·안전서비스 개선모델 개발 지원사업'에 2년 연속 선정됐으며 지난달 4일 강진우체국과 업무협약을 체결해 운영 기반을 구축했다.

지원 대상은 총 100가구로 전년 대비 30가구 늘었다. 사회적 고립 상태의 40~64세 중장년층과 고립 청년 1인 가구가 포함된다. 강진우체국 집배원이 월 2회 정기 방문해 연간 약 1800건의 물품 대면 전달과 안부 확인을 실시할 계획이다.

군은 단순 물품 전달을 넘어 위기 상황을 조기에 파악하고 맞춤형 복지서비스로 연계하는 데 중점을 둘 방침이다.

김은숙 주민복지과장은 "고독사 예방은 사후 대응보다 사전 위험요인 발굴이 중요하다"며 "지역 중심 복지안전망을 강화해 고립 위험군의 사회적 단절 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.

앞서 지난해에는 70가구를 대상으로 월 2회 방문 서비스를 진행해 800여 건 이상의 방문과 맞춤형 지원을 제공하는 등 돌봄 안전망 구축에 기여했다.

ej7648@newspim.com