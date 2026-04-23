오브제바이쿤달, 리아킴 협업 제품 선론칭

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 더스킨팩토리는 자사 브랜드 오브제바이쿤달(objet by kundal)이 댄서 리아킴과 협업한 '해방(HAEBANG)' 캠페인을 무신사 뷰티를 통해 단독 선론칭했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 신규 향기 '어웨이큰 플로우(Awaken Flow)'를 중심으로 기획됐으며, 원밀리언 소속 아티스트 리아킴과 공동 개발한 향을 적용했다. 해당 향은 버가못 계열의 아로마틱 향을 기반으로 구성됐다.

'어웨이큰 플로우'는 모이스트 글림 바디워시, 실키 글림 바디로션, 워터풀 핸드워시, 실키 앤 버터리 핸드크림 등 제품군에 적용되며, 리미티드 패키지 형태의 핸드·바디 세트도 함께 출시된다.

제품은 무신사 뷰티를 통해 선출시되며, 4월 22일부터 5월 5일까지 론칭 프로모션이 진행된다. 일부 세트 상품 구매 시 사은품이 제공된다.

오브제바이쿤달은 오프라인 채널 확장도 병행한다. 24일 오픈하는 무신사 메가스토어 성수에 입점해 향기와 오브제를 통해 완성된 공간의 무드를 보다 더 입체적으로 전달할 예정이다. 또한 4월 22일 경희대, 23일 이화여대, 25일 성수 AK밸리에서 무빙트럭 팝업스토어를 통해 고객들에게 특별한 경험을 함께 선보일 계획이다.

[이미지=더스킨팩토리]

whitss@newspim.com