"뎅기열 예방 총력"...대전 서구보건소 '지역거점 예방관리사업소' 지정

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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 해외 유입 모기 매개 감염병인 '뎅기열' 예방을 위해 대응체계를 강화한다고 23일 밝혔다.

뎅기열은 바이러스를 보유한 이집트숲모기나 흰줄숲모기에게 물려 감염되며 발열과 두통, 근육통 등을 동반한다. 특히 현재까지 상용화된 예방 백신이 없어 모기에게 물리지 않도록 주의해야 한다.

대전 서구 뎅기열 예방 홍보물. [사진=대전 서구] 2026.04.23 jongwon3454@newspim.com

주요 예방 수칙으로는 ▲모기 기피제 사용▲야외 활동 시 긴소매·긴바지 착용▲산림 및 풀숲 방문 지양▲의료기관 방문 시 최근 해외 여행력 알리기 등이 권고된다.

구는 올해 서구보건소가 '지역거점 뎅기열 예방관리사업' 대전시 거점 보건소로 지정됨에 따라 관련 대응체계를 강화한다는 방침이다.

서구보건소는 주소지와 관계없이 2주 이내 해외 입국자 중 뎅기열 의심 증상이 있는 사람 및 여행 동반자를 대상으로 확인 진단을 의뢰한다. 확진 시 의료기관 협력 체계를 바탕으로 신속한 치료가 이루어질 수 있도록 후속 조치할 예정이다.

조은숙 대전 서구보건소장은 "해외여행 후 의심 증상이 있다면 즉시 보건소를 방문해 무료 검사를 받는 것이 본인 건강은 물론 가족과 이웃을 지키는 길"이라며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞는 다각적인 홍보 활동을 통해 해외 유입 감염병의 지역사회 확산을 선제적으로 차단하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com