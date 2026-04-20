대전 서구, 일반음식점 기존영업자 위생 교육 추진

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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 을지대학교병원에서 지역 내 일반음식점 기존영업자를 대상으로 위생 교육을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 교육은 식품위생법에 따른 법정 의무교육으로 (사)한국외식업중앙회 대전광역시지회 서구지부 주관으로 이틀간 진행됐다.

대전을지대학교 범석홀에서 열린 일반음식점 영업자 위생 교육 현장. [사진=대전 서구] 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

교육 주요 내용은 ▲식품 안전관리 및 식중독 예방 수칙▲최근 개정된 식품위생법 해설▲식품접객업 서비스 개선 및 관계 법령 등으로 구성됐다.

대전 서구 관계자는 "이번 교육이 영업자 역량 강화와 구민이 안심하고 이용할 수 있는 외식 환경 조성에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 영업하기 좋은 환경을 만들기 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 서구는 모범 업소 대상 음식문화 개선 위생 물품 지원과 청년 외식업 창업(예비)자 대상 레시피 개발 및 경영 노하우 전수 등 선진화된 위생 관리 체계 구축을 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진한다는 방침이다.

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