무신사, 티몰 글로벌 입성…중국 시장 공략 속도

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중국 최대 해외직구 플랫폼에 공식 스토어 개설

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =무신사가 중국 시장 공략을 한층 강화한다. 중국 최대 해외직구 플랫폼인 티몰 글로벌(Tmall Global)에 공식 스토어를 개설하고 국내 패션 브랜드의 현지 진출 지원에 나섰다.

무신사는 8일부터 티몰 글로벌 내 공식관 운영을 시작했다고 밝혔다. 지난해 중국 대표 전자상거래 플랫폼인 티몰에 플래그십 스토어를 연 데 이어 해외직구 채널까지 확보하면서 중국 내수시장과 역직구 수요를 모두 겨냥할 수 있는 판매망을 구축하게 됐다.

무신사가 8일부터 중국 최대 해외 직구 플랫폼 '티몰 글로벌(Tmall Global)'에 온라인 공식 스토어를 오픈했다고 밝혔다. 사진은 무신사의 티몰 글로벌 입성 관련 대표 이미지. [사진=무신사 제공]

이번 입점의 핵심은 국내 중소 패션 브랜드의 중국 진출 문턱을 낮췄다는 점이다. 기존에는 현지 법인 설립이나 유통망 확보 등의 부담이 있었지만, 앞으로는 무신사 플랫폼에 상품을 등록하면 티몰 글로벌 판매까지 연계할 수 있다.

무신사는 판매 시스템 연동은 물론 물류, 고객서비스(CS), 마케팅 등을 아우르는 통합 지원 체계를 제공할 계획이다. 향후에는 라이브커머스와 현지 프로모션, 콘텐츠 마케팅 등을 확대해 브랜드 인지도와 판매 성과를 높인다는 전략이다.

무신사 관계자는 "중국 시장을 장기적으로 공략하기 위한 기반을 마련했다"며 "국내 디자이너 브랜드의 해외 성장을 지원하고 K패션 저변 확대에 기여할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com