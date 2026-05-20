무신사 스탠다드, '쿨탠다드' 모델로 기안84 발탁

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쿨탠다드 라인, 20일부터 사은품 증정 이벤트

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사 스탠다드가 웹툰 작가 겸 방송인 기안84를 여름 냉감 의류 라인 '쿨탠다드' 모델로 발탁했다. 기능성과 실용성을 앞세운 여름 대표 상품군을 앞세워 시즌 공략에 속도를 내는 모습이다.

무신사 스탠다드는 20일 기안84와 함께한 쿨탠다드 캠페인 화보를 공개했다. 쿨탠다드는 냉감 소재를 적용해 시원한 착용감을 제공하는 기능성 의류 라인으로, 반소매 티셔츠부터 데님·블레이저·슬랙스·셔츠 등 다양한 상품군으로 구성됐다.

무신사 스탠다드 쿨탠다드 캠페인 이미지 [사진=무신사 제공]

2020년 첫 출시된 쿨탠다드는 올해 4월 기준 누적 판매량 390만 장, 누적 판매액 1000억원을 돌파하며 무신사 스탠다드의 대표 여름 라인으로 자리 잡았다. 회사 측은 꾸밈없는 이미지와 자유로운 스타일을 지닌 기안84가 브랜드 정체성과 부합한다고 판단해 캠페인 모델로 선정했다고 설명했다.

이번 화보에서 기안84는 냉감 소재 특유의 편안함과 실용성을 강조한 스타일링을 선보였다. 무신사 스탠다드는 기능성을 유지하면서도 비즈니스와 캐주얼을 넘나드는 활용도를 강조해 여름철 '에센셜 웨어' 수요를 공략한다는 계획이다.

캠페인 공개를 기념한 프로모션도 진행한다. 다음달 2일까지 쿨탠다드 제품을 7만원 이상 구매한 고객에게 선착순으로 '홈 클립형 선풍기'를 증정한다. 무신사 앱 쇼케이스 페이지 댓글 이벤트를 통해 기안84 친필 사인 티셔츠도 제공할 예정이다.

무신사 관계자는 "쿨탠다드는 핏과 스타일을 지속적으로 다양화하며 여름 시즌 대표 라인으로 성장했다"며 "기안84 특유의 자연스럽고 친근한 매력을 통해 더 많은 고객이 쿨탠다드를 경험하길 기대한다"고 말했다.

nrd@newspim.com